Cloud Dancer na maquiagem: 7 dicas para usar a cor tendência de 2026

Cloud Dancer na maquiagem: 7 dicas para usar a cor tendência de 2026O tom, que remete a frescor, suavidade e um visual contemporâneo, é ideal para quem deseja criar looks inovadores
Para 2026, a Pantone escolheu o Cloud Dancer como a cor do ano, um tom de branco delicado, puro e com estética minimalista. A aposta deve marcar presença nas coleções de moda, no estilo urbano e nas produções de maquiagem. A tendência, que remete a frescor, suavidade e um visual contemporâneo, é ideal para quem deseja criar looks elegantes, inovadores e com um toque futurista.
“Cloud Dancer é aquele branco que não assusta. Ele combina com tudo, ilumina o olhar e deixa qualquer produção com cara de editorial”, explica a maquiadora e influenciadora digital Letícia Gomes, conhecida por suas transformações impressionantes usando apenas maquiagem.
Para ajudar quem deseja apostar na cor do ano na make, ela lista sete dicas acessíveis e versáteis para diferentes estilos e ocasiões. Confira!
1. Delineado gráfico branco
Um dos jeitos mais modernos de usar o Cloud Dancer é no delineado gráfico. Pode ser gatinho, duplo, flutuante… o branco traz um contraste lindo e transforma até a make mais simples em algo superfashion.
2. Esfumado suave com ponto de luz
Para quem quer apostar na cor sem ousar demais, vale fazer um esfumado neutro e adicionar o Cloud Dancer no canto interno. O olhar fica iluminado, fresco e elegante.
3. Sombra branca glossy
A tendência glossy continua forte, e usar uma sombra branca cremosa com gloss por cima deixa o look futurista, minimalista e supereditorial. Fica lindo para fotos e eventos noturnos.
4. Nuances brancas nos cílios
Colorir os cílios com máscara branca ou aplicar o pigmento Cloud Dancer nas pontinhas cria um efeito artístico e delicado. É perfeito para quem gosta de detalhes diferentes sem exagerar.
5. Cut crease branco estruturado
O cut crease com Cloud Dancer deixa o olhar mais marcado e dramático. É ótimo para festas, produções temáticas e até makes de fim de ano, já que o branco dá um ar sofisticado e festivo.
6. Iluminador perolado com toque Cloud Dancer
Dá para usar a cor do ano na pele também! Um iluminador perolado esbranquiçado cria aquele glow etéreo e combina muito com quem ama uma makeclean, iluminada e fresh.
7. Lábios com efeito soft white
Uma técnica que amo é aplicar um batom nude e usar Cloud Dancer no centro da boca, esfumando levemente. Isso cria um efeito ombré branco superatual e deixa os lábios maiores e mais volumosos.
Por Lucas Siciliano