7 saladas para ajudar a combater o inchaço / Crédito: EdiCase Culinaria

Se você sofre com inchaço e retenção de líquido, saiba que uma alimentação equilibrada, além dos cuidados médicos, pode ajudar a aliviar esses sintomas. Isso porque, embora cada pessoa possa reagir de forma diferente aos alimentos, alguns deles, especialmente os que estão presentes nas saladas, podem ser poderosos aliados contra esse processo, devido às suas propriedades. Abaixo, confira 7 receitas de saladas leves e nutritivas que ajudam a combater o inchaço!

Salada de pepino com tomate e melancia Ingredientes 2 tomates sem sementes e cortados em cubos

sem sementes e cortados em cubos 1 pepino fatiado

2 fatias de melancia descascadas e picadas

1/2 cebola-roxa descascada e fatiada finamente

1 ramo de salsinha picado

Suco de 1 limão

Sal a gosto Modo de preparo Em uma saladeira, coloque os tomates, o pepino e a cebola-roxa e misture. Adicione a melancia e a salsinha e mexa para incorporar. Tempere com sal e suco de limão. Sirva em seguida. Salada de vegetais com molho de gengibre Ingredientes 500 g de cenoura descascada e cortada em rodelas

250 g de vagem picada

Floretes de 1 brócolis

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 xícara de chá de suco de limão

2 colheres de chá de óleo de gergelim

1 xícara de chá de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 xícara de chá de cebolinha picada

1 colher de sopa de gergelim branco torrado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela, coloque a cenoura, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 2 minutos após levantar fervura. Com a ajuda de uma escumadeira, retire a cenoura da panela e repita o mesmo processo com a vagem e o brócolis. Reserve. Em um recipiente, coloque o azeite de oliva, o suco de limão e o óleo de gergelim e misture. Adicione o gengibre, o alho, a cebolinha e o gergelim torrado e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, em uma saladeira, coloque os vegetais e regue com o molho. Sirva em seguida. Salada de alface com couve e beterraba Ingredientes Folhas de 1 maço de alface

1 folha de couve picada

1/2 maçã sem sementes e picada

1 pepino cortado em rodelas

1 beterraba descascada e ralada

descascada e ralada 1 colher de sopa de semente de gergelim

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma saladeira, coloque as folhas de alface, a couve, a maçã, o pepino, a beterraba e a semente de gergelim e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Sirva em seguida.

Salada de abacaxi com pepino, kiwi e amêndoas Ingredientes 1 abacaxi descascado e cortado em cubos

2 kiwis amarelos descascados e fatiados

amarelos descascados e fatiados 1 pepino cortado em fatias finas

2 colheres de sopa de amêndoas torradas e laminadas

Suco de 1 limão

Folhas de hortelã para decorar Modo de preparo Em uma saladeira, coloque o abacaxi e o kiwi e misture delicadamente. Enrole as fatias de pepino e disponha sobre a salada. Tempere com suco de limão e salpique com amêndoas laminadas. Sirva em seguida com as folhas de hortelã. Salada de rabanete com morango Ingredientes 250 g de morango fatiado

2 colheres de sopa de salsa picada

3 rabanetes cortados em rodelas

cortados em rodelas Suco de 1/2 limão

Sal e lemon pepper a gosto Modo de preparo Em uma saladeira, coloque o morango e o rabanete. Reserve. Em um recipiente, coloque a salsa, o suco de limão, o sal e o lemon pepper e misture. Regue a salada com o molho e sirva em seguida. Salada de abacate, rúcula e tomate Ingredientes 2 xícaras de chá de rúcula

1 abacate descascado e fatiado

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

10 muçarelas de búfala em bolinhas

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque a rúcula e distribua o tomate-cereja, as fatias de abacate e as bolinhas de muçarela de búfala por cima. Acrescente as folhas de manjericão e regue com suco de limão e azeite de oliva. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva em seguida.