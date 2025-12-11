7 dicas para organizar a festa de fim de ano em casa / Crédito: Edicase Entretenimento

As festas de fim de ano costumam trazer uma energia especial, marcada pelo desejo de reunir pessoas queridas e celebrar conquistas. No entanto, receber em casa exige mais do que boa vontade: é preciso atenção ao ambiente, ao fluxo de circulação e ao conforto coletivo. É por isso que a orientação técnica se torna tão valiosa. Gabriel Sena, arquiteto e coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Unime Lauro de Freitas, reforça que pequenas atitudes podem transformar um encontro em uma experiência agradável e memorável.

“Receber bem em casa significa pensar nos espaços com cuidado para que tudo funcione de forma confortável. Ajustar a posição dos móveis, criar uma iluminação agradável e deixar a circulação livre são detalhes simples que fazem diferença no bem-estar dos convidados. Quando planejamos esses elementos com atenção, o encontro fica mais leve e acolhedor, tanto para quem chega quanto para quem recebe”, explica. A seguir, confira 7 dicas práticas para organizar a festa de fim de ano em casa! 1. Planejamento é fundamental Defina o número de convidados, o espaço disponível e o cardápio de acordo com o perfil da festa. Preparar uma lista de tarefas ajuda a evitar imprevistos e a garantir que tudo saia conforme o planejado. 2. Cuide da alimentação Ofereça opções variadas que contemplem diferentes preferências e restrições alimentares, como vegetarianos, veganos e pessoas com alergias. Uma mesa bem organizada e atrativa valoriza a experiência e evita desperdício.

3. Ambiente confortável e seguro Garanta que os espaços estejam limpos, ventilados e com circulação adequada. Itens de decoração devem ser posicionados de forma segura para evitar acidentes, e iluminação adequada cria uma atmosfera acolhedora. 4. Música e entretenimento Escolha trilhas sonoras que agradem à maioria e diversifique as opções de entretenimento, como jogos, conversas ou atividades temáticas, para manter os convidados engajados. 5. Atenção ao bem-estar dos convidados Ofereça assentos suficientes, bebidas variadas e cuide do ritmo da festa. Pequenos gestos de acolhimento, como cumprimentar pessoalmente e se mostrar disponível, fazem grande diferença na experiência de cada pessoa.