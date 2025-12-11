6 benefícios da planta jurubeba para a saúde / Crédito: EdiCase Saude

A jurubeba (Solanum paniculatum), nativa do Brasil, é uma daquelas plantas que surpreendem pelo potencial. Comumente usada para aliviar problemas no fígado e melhorar a digestão, ela é uma alternativa para quem aposta em soluções naturais. Além disso, seu perfil medicinal abrange outras propriedades importantes ao organismo. Sendo assim, para saber como incluir a jurubeba nos seus cuidados diários e aproveitar o melhor que ela tem a oferecer, acompanhe, a seguir, seus principais benefícios!

1. Auxilia na digestão Conforme dados da Organização Mundial de Gastroenterologia, divulgados pelo Ministério da Saúde, cerca de 20% da população mundial apresenta algum problema no sistema digestivo. Nesse contexto, a jurubeba é amplamente conhecida por favorecer o processo digestivo, especialmente após refeições mais pesadas. Seus compostos amargos estimulam a produção de enzimas digestivas e da bile, facilitando a quebra dos alimentos e reduzindo desconfortos como estufamento e má digestão. Por esse motivo, o chá da planta costuma ser usado para aliviar sensações de peso no estômago. 2. Contribui para o bom funcionamento do fígado Um dos usos mais tradicionais da jurubeba está relacionado ao cuidado com o fígado. A planta possui ação hepatoprotetora, ajudando a reduzir a inflamação e a proteger as células hepáticas contra danos causados por toxinas. Além disso, ela estimula a produção de bile, importante para metabolizar gorduras e auxiliar na limpeza natural do organismo. Conforme estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), chamado “Burden of liver disease in Brazil, 1996–2022: a retrospective descriptive study of the epidemiology and impact on public healthcare” e publicado no periódico The Lancet Regional Health – Americas, uma em cada 33 mortes no Brasil ocorre em consequência de doenças hepáticas.

3. Possui ação antioxidante A planta é rica em compostos antioxidantes, que ajudam a combater radicais livres, moléculas instáveis que podem causar danos celulares. Essa proteção é importante para desacelerar processos de envelhecimento e fortalecer o organismo contra agressões externas. Os antioxidantes presentes na jurubeba também colaboram para diminuir o desgaste causado por hábitos alimentares inadequados e exposição à poluição. 4. Melhora da saúde geral após ressaca A jurubeba é amplamente reconhecida por sua eficácia em aliviar os sintomas desagradáveis da ressaca. Suas propriedades tônicas e regeneradoras ajudam o organismo a se recuperar de estados de fadiga, náusea e desconforto causados pelo consumo excessivo de álcool. Ao atuar no sistema digestivo e no fígado, ela auxilia na eliminação de toxinas, promovendo uma recuperação mais rápida e eficaz. Tradicionalmente utilizada como um “fortificante” natural, a jurubeba é preparada em forma de chás ou consumida em compostos que favorecem o equilíbrio corporal após excessos. Seu uso frequente não apenas alivia os sintomas imediatos da ressaca, mas também reforça a sensação de bem-estar geral.

5. Contribui para o equilíbrio do colesterol Segundo o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares associadas ao colesterol alto estão entre as principais causas de mortes no mundo. Ainda conforme o órgão, anualmente, cerca de 360 mil brasileiros morrem em decorrência dessas condições. Compostos presentes na jurubeba podem ajudar a regular os níveis de colesterol no sangue. A planta atua na metabolização das gorduras, especialmente devido ao estímulo da bile, contribuindo para evitar o acúmulo de lipídios nocivos nas artérias. Ao favorecer esse equilíbrio, a jurubeba pode colaborar com a saúde cardiovascular. No entanto, esse uso deve sempre ser acompanhado pelo aconselhamento de um profissional de saúde. 6. Favorece a circulação sanguínea A jurubeba também pode ajudar a melhorar a circulação, contribuindo para que o sangue flua com mais facilidade pelo organismo. Alguns compostos da planta atuam na dilatação dos vasos, o que ajuda a reduzir a pressão sobre as paredes das artérias e veias. Esse efeito beneficia especialmente quem sente pernas pesadas ou inchaço no final do dia. Além disso, uma circulação mais eficiente colabora para levar oxigênio e nutrientes aos tecidos, favorecendo o bem-estar geral.