Petiscos de Natal: 4 receitas que vão surpreender as visitas / Crédito: EdiCase Culinaria

O fim de ano é uma época mágica, marcada por encontros especiais, decorações brilhantes e mesas fartas. As festas natalinas reúnem familiares e amigos em momentos de confraternização, em que a comida desempenha papel fundamental. Aperitivos bem elaborados dão as boas-vindas aos convidados e abrem o apetite para as delícias que ainda virão, criando aquele clima acolhedor que marca as celebrações de dezembro. Pensando nisso, preparamos uma seleção de petiscos de Natal que vão surpreender suas visitas e deixar a mesa ainda mais atrativa. São receitas práticas, com ingredientes acessíveis e resultados surpreendentes, perfeitas para quem quer impressionar sem passar horas na cozinha. Confira!

Canapés de abacaxi com creme de queijo e camarão Ingredientes 1 abacaxi

300 g de camarão limpo

limpo 1 colher de chá de sal

200 g de requeijão cremoso

2 gemas de ovo cozidas e raladas

1 colher de sopa de manteiga em temperatura ambiente

Pimenta-do-reino moída a gosto

Salsa fresca para finalizar

1 l de água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela em fogo alto, ferva a água e adicione o sal. Coloque o camarão e cozinhe por dois minutos, apenas até mudar de cor. Retire imediatamente, escorra e reserve até esfriar. Em uma tigela, coloque o requeijão cremoso, as gemas cozidas raladas, a manteiga e a pimenta-do-reino moída. Misture bem até formar um creme uniforme e espesso. Corte o abacaxi em fatias grossas e, em seguida, em triângulos. Distribua os pedaços sobre um prato amplo. Coloque uma porção generosa do creme sobre cada triângulo de abacaxi. Apoie um camarão por cima do creme. Finalize com uma folha de salsa e mantenha na geladeira até a hora de servir. Tâmara recheada com bacon crocante Ingredientes 20 tâmaras sem caroço

100 g de cream cheese

10 fatias de bacon cortadas ao meio Modo de preparo Abra delicadamente cada tâmara e recheie com uma pequena porção de cream cheese. Enrole meia fatia de bacon ao redor e prenda com palito. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 18 a 22 minutos, até dourar. Sirva em seguida. Tartalete com salada cremosa de frango Ingredientes Massa

200 g de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada em cubos

1 ovo

1 colher de sopa de água gelada

1 pitada de sal

Farinha de trigo para enfarinhar Recheio 200 g de peito de frango cozido e desfiado

1 cenoura ralada

ralada 2 ovos cozidos e picados

3 colheres de sopa de maionese

1 colher de sopa de creme de leite

1 colher de chá de mostarda amarela

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Dill fresco picado para finalizar Modo de preparo Massa Coloque a farinha de trigo em uma tigela e adicione o sal. Acrescente a manteiga gelada e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Depois, adicione o ovo e a água gelada. Misture até formar uma massa homogênea. Modele a massa em um disco, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos.

Em seguida, abra a massa em superfície enfarinhada com farinha de trigo, mantendo espessura fina. Corte círculos do tamanho das forminhas e acomode cada disco pressionando o fundo e as laterais. Fure a base com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 12 a 15 minutos, até dourar levemente. Retire do forno, deixe esfriar e desenforme. Recheio Coloque o frango desfiado em uma tigela grande. Após, acrescente a cenoura ralada e os ovos picados. Misture para incorporar. Adicione a maionese, o creme de leite e a mostarda. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem até formar um recheio cremoso e uniforme. Depois, acomode as tartaletes assadas em uma bandeja. Preencha cada uma com uma porção generosa do recheio, formando montinhos altos. Finalize com dill por cima. Mantenha na geladeira até a hora de servir.