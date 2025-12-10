Ovo na ceia de Natal: 4 receitas práticas e leves

Ovo na ceia de Natal: 4 receitas práticas e levesAlimento nutritivo pode ser usado para compor um jantar natalino delicioso e especial
Versátil, econômico e rico em nutrientes, o ovo conquista espaço também nas celebrações de fim de ano. Muito além do café da manhã, ele pode brilhar em entradas elegantes, acompanhamentos leves e sobremesas delicadas, compondo uma ceia de Natal saborosa, equilibrada e cheia de personalidade.
Segundo a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil, esse alimento é um verdadeiro curinga das festas. “Ele oferece praticidade e leveza sem abrir mão do sabor. Com o ovo, é possível montar uma ceia completa, da entrada à sobremesa, usando um ingrediente acessível, nutritivo e muito versátil”, explica.
O ovo é fonte de proteínas de alta qualidade, vitaminas, minerais e carotenóides, ajudando a equilibrar a alimentação mesmo em meio às comemorações. Além disso, é naturalmente isento de lactose e glúten, ampliando as possibilidades para convidados com diferentes necessidades alimentares.
Usando o ovo na ceia de Natal
Abaixo, Lúcia Endriukaite lista maneiras de incluir o ovo na ceia de Natal de maneira simples e deliciosa, combinando textura, cremosidade e equilíbrio. Veja!
Entradas práticas e elegantes:
- Ovos pochê sobre salada festiva: oferece frescor, leveza e visual sofisticado;
- Canapés com ovo: rápidos e cheios de sabor;
- Saladas mornas com ovo: combinam textura e nutrição.
Acompanhamentos que surpreendem
- Farofa com ovo: econômica, saborosa e aromática;
- Suflê de legumes: leve e aerado, perfeito para equilibrar pratos mais robustos;
- Pratos quentes: preparos simples que ganham cremosidade e estrutura com o ovo.
Sobremesas clássicas e criativas
- Ovos nevados: uma tradição natalina que se mantém leve e delicada;
- Creme inglês: base perfeita para frutas frescas e sobremesas geladas.
Receitas com ovo para a ceia de Natal
A seguir, a nutricionista ensina como preparar opções irresistíveis com ovo para a ceia de Natal. Confira!
Ovos pochê sobre salada festiva
Prática, refrescante e elegante, essa entrada traz cor, textura e leveza à mesa.
Ingredientes
Ovo
- 4 ovos
- 1 colher de sopa de vinagre
- Água para cozinhar
Salada festiva
- Mix de folhas verdes (alface, rúcula, agrião)
- 1/2 cenoura ralada
- 50 g de tomate-cereja picado
- 1/2 pepino picado
- 1 beterraba ralada
- 1 xícara de chá de lascas de queijo
Molho vinagrete
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de mostarda
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Ovo
Em uma panela larga, aqueça a água e o vinagre em fogo médio. Quebre cada ovo em uma xícara. Quando a água ferver, mexa a água com uma colher formando um redemoinho e deslize o ovo no centro. Cozinhe por 5 minutos. Retire com uma escumadeira, escorra em papel-toalha e, se necessário, apare as bordas com uma tesoura. Reserve.
Molho vinagrete
Em um recipiente pequeno, coloque o azeite de oliva, o suco de limão, o sal, a pimenta-do-reino e a mostarda. Misture bem com um garfo até o molho emulsificar e ficar homogêneo. Reserve.
Montagem
Coloque as folhas em uma travessa, adicione os legumes, as lascas de queijo e finalize com os ovos pochê. Regue com o molho vinagrete e sirva em seguida.
Ovos nevados
Uma opção clássica que surpreende pela delicadeza e sensação de leveza após uma refeição festiva.
Ingredientes
- 1 l de leite
- 6 claras de ovo
- 6 gemas de ovo
- Açúcar a gosto
- 1 colher de chá de extrato de baunilha ou 2 cascas de limão sem a parte branca
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o leite em fogo médio até quase ferver. Enquanto isso, na batedeira, bata as claras em neve firme. Coloque colheradas das claras no leite quente e cozinhe rapidamente dos dois lados. Retire e reserve em uma travessa. Peneire as gemas e bata com açúcar na batedeira até ficar cremoso. Adicione ao leite e acrescente a baunilha ou as cascas de limão e o sal. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar e sem deixar ferver. Despeje o creme sobre as claras na travessa e deixe esfriar.
Dica: a pitada de sal realça o sabor e a casca do limão deve ser usada sem a parte branca para não amargar.
Suflê de legumes
Entrega sabor e cor com baixa densidade calórica, equilibrando pratos tradicionais mais pesados.
Ingredientes
Base
- 3 gemas de ovo
- 3 claras de ovo
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 3 colheres de sopa de farinha de trigo
- 300 ml de leite morno
- 100 g de queijo parmesão ralado
- Manteiga para untar
Legumes
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1 cenoura cortada em cubos pequenos
- 100 g de vagem picada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de manteiga
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Legumes
Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente os legumes e os temperos e cozinhe até ficarem macios. Reserve.
Base
Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio, adicione a farinha de trigo e cozinhe por 1 minuto, mexendo sempre. Acrescente o leite aos poucos, mexendo até engrossar. Com o molho morno, incorpore as gemas, uma a uma, e misture até ficar homogêneo. Reserve.
Montagem
Misture o molho branco aos legumes e adicione o queijo. Na batedeira, bata as claras em neve firme e incorpore delicadamente ao molho com os legumes. Disponha em forma untada com manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos, sem abrir o forno. Sirva imediatamente para manter a leveza do prato.
Creme inglês
É uma base simples e elegante que combina com diversas frutas da estação.
Ingredientes
- 6 gemas de ovo
- 80 g de açúcar cristal
- 500 ml de leite integral
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 1 pitada de sal
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o leite com o extrato de baunilha em fogo baixo. Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até obter um creme claro. Adicione 1/3 do leite quente às gemas, mexendo sempre. Acrescente o restante do leite e coe a mistura.
Volte a mistura ao fogo baixo, mexendo até engrossar, sem deixar ferver para não talhar. Cubra o creme com plástico-filme em contato direto e leve à geladeira. Sirva com frutas vermelhas, morangos, pêssegos em calda ou salada de frutas.
Dicas essenciais
A nutricionista Lúcia Endriukaite também recomenda:
- Prefira ovos com selo de inspeção e validade em dia;
- Armazene sob refrigeração e não lave antes do uso;
- Para textura ideal: 7 minutos (gema cremosa) ou 12 minutos (gema firme);
- Use ervas frescas e louças temáticas para uma apresentação que encanta.
