Ovo na ceia de Natal: 4 receitas práticas e leves / Crédito: EdiCase Culinaria

Versátil, econômico e rico em nutrientes, o ovo conquista espaço também nas celebrações de fim de ano. Muito além do café da manhã, ele pode brilhar em entradas elegantes, acompanhamentos leves e sobremesas delicadas, compondo uma ceia de Natal saborosa, equilibrada e cheia de personalidade. Segundo a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil, esse alimento é um verdadeiro curinga das festas. “Ele oferece praticidade e leveza sem abrir mão do sabor. Com o ovo, é possível montar uma ceia completa, da entrada à sobremesa, usando um ingrediente acessível, nutritivo e muito versátil”, explica.

O ovo é fonte de proteínas de alta qualidade, vitaminas, minerais e carotenóides, ajudando a equilibrar a alimentação mesmo em meio às comemorações. Além disso, é naturalmente isento de lactose e glúten, ampliando as possibilidades para convidados com diferentes necessidades alimentares. Usando o ovo na ceia de Natal Abaixo, Lúcia Endriukaite lista maneiras de incluir o ovo na ceia de Natal de maneira simples e deliciosa, combinando textura, cremosidade e equilíbrio. Veja! Entradas práticas e elegantes: Ovos pochê sobre salada festiva: oferece frescor, leveza e visual sofisticado;

oferece frescor, leveza e visual sofisticado; Canapés com ovo: rápidos e cheios de sabor;

rápidos e cheios de sabor; Saladas mornas com ovo: combinam textura e nutrição. Acompanhamentos que surpreendem Farofa com ovo: econômica, saborosa e aromática;

econômica, saborosa e aromática; Suflê de legumes: leve e aerado, perfeito para equilibrar pratos mais robustos;

leve e aerado, perfeito para equilibrar pratos mais robustos; Pratos quentes: preparos simples que ganham cremosidade e estrutura com o ovo. Sobremesas clássicas e criativas Ovos nevados: uma tradição natalina que se mantém leve e delicada;

uma tradição natalina que se mantém leve e delicada; Creme inglês: base perfeita para frutas frescas e sobremesas geladas. Receitas com ovo para a ceia de Natal A seguir, a nutricionista ensina como preparar opções irresistíveis com ovo para a ceia de Natal. Confira! Ovos pochê sobre salada festiva Prática, refrescante e elegante, essa entrada traz cor, textura e leveza à mesa.

Ingredientes Ovo 4 ovos

1 colher de sopa de vinagre

Água para cozinhar Salada festiva Mix de folhas verdes (alface, rúcula, agrião)

1/2 cenoura ralada

50 g de tomate-cereja picado

1/2 pepino picado

1 beterraba ralada

1 xícara de chá de lascas de queijo Molho vinagrete

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de mostarda

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Ovo Em uma panela larga, aqueça a água e o vinagre em fogo médio. Quebre cada ovo em uma xícara. Quando a água ferver, mexa a água com uma colher formando um redemoinho e deslize o ovo no centro. Cozinhe por 5 minutos. Retire com uma escumadeira, escorra em papel-toalha e, se necessário, apare as bordas com uma tesoura. Reserve. Molho vinagrete

Em um recipiente pequeno, coloque o azeite de oliva, o suco de limão, o sal, a pimenta-do-reino e a mostarda. Misture bem com um garfo até o molho emulsificar e ficar homogêneo. Reserve. Montagem Coloque as folhas em uma travessa, adicione os legumes, as lascas de queijo e finalize com os ovos pochê. Regue com o molho vinagrete e sirva em seguida.