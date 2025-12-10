5 dicas de alongamento para fazer nos intervalos dos estudos para o Enem

Fazer pausas para alongar o corpo e relaxar a mente ajudam na concentração e melhoram o desempenho

Durante os períodos intensos de estudo, especialmente na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é comum passar longas horas sentado e concentrado nos livros. No entanto, pequenas pausas ao longo do dia podem fazer toda a diferença para o corpo e a mente. Além de aliviar tensões, os alongamentos ajudam a recuperar o foco e deixam o aprendizado mais leve e produtivo.

Segundo Klauber Menezes Penaforte, coordenador de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera, alongar o corpo entre sessões de estudo ajuda a melhorar a circulação sanguínea, reduzir a tensão muscular e aliviar o estresse acumulado. “Movimentos simples, como alongamento de braços, pescoço e coluna, podem revitalizar a mente e preparar o cérebro para absorver melhor o conteúdo”, explica.