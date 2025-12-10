11 hábitos silenciosos que aumentam a gordura abdominal sem você perceber / Crédito: EdiCase Saude

A gordura abdominal é um problema comum que afeta a saúde e a autoestima de homens e mulheres em todo o mundo. Ela se acumula na região da barriga, formando uma camada de gordura em torno dos órgãos internos, conhecida como gordura visceral, que está associada a uma série de problemas de saúde, como doenças cardiovasculares e metabólicas. A seguir, confira 11 hábitos que contribuem para aumentar a gordura abdominal.

1. Dieta rica em calorias vazias Consumir alimentos ricos em calorias sem valor nutricional, como refrigerantes, salgadinhos e doces, pode levar ao ganho de gordura na área abdominal. Esses alimentos fornecem poucos nutrientes essenciais, mas muitas calorias, além de provocarem picos de glicose no sangue, aumento da fome em curto prazo e maior dificuldade no controle do peso ao longo do tempo. 2. Alto consumo de açúcares refinados Alimentos com alto teor de açúcares refinados, como bolos, biscoitos e doces, são rapidamente digeridos, levando a picos de açúcar no sangue e subsequentes quedas, o que pode estimular o acúmulo de gordura abdominal. 3. Excesso de gordura saturada Uma dieta rica em gordura saturada, encontrada em carnes gordurosas, laticínios integrais e alimentos fritos, pode contribuir para o ganho de gordura abdominal, além de favorecer processos inflamatórios no organismo, dificultar o controle do colesterol e aumentar o risco de doenças cardiovasculares quando consumida em excesso. 4. Consumo excessivo de álcool O álcool é rico em calorias e, quando consumido em excesso, pode levar ao aumento da gordura na região abdominal. Além disso, também pode fazer com que o organismo retenha mais líquidos. “Como resultado, ficamos mais inchados e a pressão sobre as veias e artérias aumenta, o que pode contribuir para o surgimento de problemas vasculares como varizes e trombose”, destaca a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

5. Consumo de alimentos processados Produtos ultraprocessados, geralmente ricos em açúcares, lipídios artificiais e diversos aditivos químicos, estão associados ao aumento da circunferência abdominal por estimularem o consumo excessivo de calorias e prejudicarem o equilíbrio metabólico, além de afetarem a saciedade e favorecerem escolhas alimentares menos nutritivas ao longo do dia. 6. Inatividade física A ausência de atividade física constante desacelera o metabolismo e compromete o gasto energético diário, criando um ambiente propício para o acúmulo de gordura, especialmente no abdômen. Além disso, a falta de movimento favorece a perda de massa muscular, reduz a sensibilidade à insulina e dificulta o controle do peso ao longo do tempo, tornando a eliminação da gordura localizada ainda mais desafiadora. 7. Falta de fibras na dieta As fibras são componentes vegetais encontrados em alimentos como frutas, legumes, cereais integrais, feijões e sementes, e possuem um papel essencial no controle do peso corporal. Quando a dieta é pobre em fibras, o organismo sente menos saciedade após as refeições, já que elas retardam o esvaziamento gástrico. Assim, há uma tendência maior de comer mais, aumentando a ingestão calórica diária.

8. Má qualidade do sono A privação de sono eleva a liberação de hormônios como a adrenalina e o cortisol, intensificando as respostas ao estresse no organismo. Quando esses níveis permanecem altos por longos períodos, o corpo tende a armazenar mais energia na forma de gordura, especialmente na região abdominal. Além disso, dormir mal desregula hormônios ligados ao apetite, aumentando a fome e a preferência por alimentos calóricos, o que favorece ainda mais o acúmulo de gordura na barriga. 9. Comer assistindo à televisão Comer enquanto se assiste à televisão prejudica o controle do peso porque a atenção fica voltada à tela, e não aos sinais de fome e saciedade do corpo. Isso favorece o consumo automático e em maior quantidade, além de estimular escolhas menos saudáveis, geralmente ricas em calorias e pobres em nutrientes. Esse hábito também atrapalha a digestão adequada e contribui para excessos frequentes, o que, ao longo do tempo, facilita o ganho de peso e o acúmulo de gordura abdominal. 10. Comer tomando líquido Evitar o consumo de líquidos junto às refeições ajuda a preservar a eficiência da digestão, já que grandes volumes de bebidas podem diluir as enzimas digestivas e retardar a quebra dos alimentos. Além disso, o excesso de líquidos durante a refeição provoca distensão do estômago, gera desconforto e pode levar a uma sensação de estufamento.