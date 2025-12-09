8 receitas práticas e econômicas com filé suíno

8 receitas práticas e econômicas com filé suínoConfira como usar essa carne para preparar pratos deliciosos para as refeições do dia a dia
A carne suína é rica em proteínas, ferro, zinco, selênio e vitamina B6, necessários para manter a saúde do corpo. Versátil, pode ser combinada com diversos ingredientes. Uma excelente opção para servir com molhos e temperos, essa carne, além de saborosa, é uma alternativa econômica e fácil de preparar. Por isso, confira 8 receitas irresistíveis com filé suíno para variar o cardápio!
Filé suíno com mel
Ingredientes
- 1 filé suíno
- 2 colheres de sopa de alecrim
- 2 colheres de sopa de mel
- 300 ml de vinho tinto
- 1/2 xícara de chá de molho de soja
- 1 cebola descascada e cortada em cubos
- 6 dentes de alho descascados e amassados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma assadeira, coloque o vinho tinto, o alecrim, a cebola, o alho, o molho de soja e o sal e misture. Disponha o filé e espalhe a mistura sobre ele. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 4 horas. Após, retire o plástico-filme e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Com cuidado, retire o filé do forno, passe o mel sobre a carne e leve novamente ao forno até dourar. Sirva em seguida.
Picadinho de filé suíno com legumes
Ingredientes
- 400 g de filé suíno cortado em cubos
- 1 ramo de alecrim
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
- 1 batata descascada e cortada em cubos
- 1/2 xícara de chá de água fervente
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o filé suíno e tempere com alecrim, sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 1 hora. Após, em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e frite até dourar. Junte a cenoura, a batata, o sal e a água e misture. Cozinhe por 20 minutos, mexendo de vez em quando, até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida com o cheiro-verde.
Filé suíno ao molho madeira
Ingredientes
- 1 kg de filé suíno fatiado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de vinho tinto seco
- 1 xícara de chá de caldo de carne
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o filé suíno e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure os dois lados. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a farinha de trigo e mexa até obter uma pasta. Coloque o molho de tomate e o vinho tinto e misture para incorporar. Por último, coloque o caldo de carne e cozinhe por 5 minutos. Após, despeje o molho sobre os filés e leve ao fogo médio para cozinhar por 2 minutos. Sirva em seguida.
Filé suíno com bacon
Ingredientes
- 1 kg de filé suíno
- 2 xícaras de chá de vinho branco seco
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de alecrim
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 200 g de bacon fatiado
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o vinho branco, o alho, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Disponha o filé suíno em uma assadeira e passe a mistura sobre ele. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 4 horas. Após, retire a carne da geladeira, enrole as fatias de bacon sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 1 hora e 30 minutos. Sirva em seguida.
Filé suíno acebolado
Ingredientes
- 400 g de filé suíno cortado em cubos
- Suco de 1 limão
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 ramo de alecrim
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 cebolas descascadas e fatiadas
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o filé suíno e tempere com suco de limão, sal, alecrim e alho. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 1 hora. Após, em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o filé e frite até dourar. Retire da panela e coloque em um recipiente. Reserve. Na mesma panela, coloque as cebolas e frite até dourar. Desligue o fogo, acrescente o filé e misture. Polvilhe com salsinha e sirva em seguida.
Estrogonofe de filé suíno
Ingredientes
- 600 g de filé suíno cortado em cubos
- 250 g de creme de leite
- 3 colheres de sopa de ketchup
- 2 colheres de sopa de mostarda
- 100 g de cogumelo paris fatiado
- 1 cebola descascada e picada
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Junte o cogumelo, o ketchup e a mostarda e cozinhe por 5 minutos. Por último, coloque o creme de leite e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Filé suíno à milanesa
Ingredientes
- 500 g de filé suíno fatiado
- 2 ovos
- Farinha de rosca, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés suínos com sal e pimenta-do-reino. Após, em outro recipiente, bata os ovos com a ajuda de um garfo. Passe os filés nos ovos e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite a carne até dourar ambos os lados. Disponha em um recipiente com papel-toalha para retirar o excesso de óleo e sirva em seguida.
Dica: sirva com salada e batata cozida.
Filé suíno oriental
Ingredientes
- 500 g de filé suíno cortado em tiras
- 2 colheres de sopa de molho de soja
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 cenoura descascada e cortada em tiras finas
- 1 xícara de chá de floretes de brócolis
- Cebolinha picada e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o filé suíno até dourar. Junte o molho de soja, o gengibre, a cenoura e o brócolis e misture. Cozinhe até reduzir o líquido. Desligue o fogo e finalize com cebolinha. Sirva em seguida.