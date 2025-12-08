6 orações para o Dia de Nossa Senhora da Conceição / Crédito: Edicase Entretenimento

A Nossa Senhora da Conceição é uma figura venerada dentro da tradição católica. A festa da Imaculada Conceição é celebrada em 8 de dezembro, marcando a crença de que Maria foi preservada da mancha do pecado desde o início de sua existência, como um preparo divino para seu papel como a mãe de Jesus Cristo. A devoção à Nossa Senhora da Conceição é particularmente forte, e muitas igrejas e comunidades ao redor do mundo dedicam templos, capelas e celebrações em honra à figura mariana. Acredita-se que a Imaculada Conceição destaca a pureza e a santidade da Virgem Maria, simbolizando seu papel especial na história da salvação cristã.

A seguir, confira 6 orações para o Dia de Nossa Senhora da Conceição! 1. Oração para alcançar graça Imaculada Conceição, puríssima filha de São Joaquim e de Sant’Ana, vós fostes educada em um lar santificado pelas bençãos de Deus Todo Poderoso, que vos limpou da mancha original, a fim de que em vosso ventre se fizesse carne Seu Filho muito amado, Nosso Senhor Jesus Cristo. Maria Virgem Santíssima, Mãe de Deus e dos homens, ouve a prece (fazer o pedido) e arrependido(a) de meus pecados, eu vos dirijo humildemente, confiante em vosso amor, em vossa bondade. Senhora da Conceição, refúgio dos pecadores, lançai vosso olhar misericordioso sobre o meu lar, cobrindo com vosso puríssimo manto esta casa, defendendo-a dos ataques dos inimigos, visíveis e invisíveis, amparando meu marido (ou minha mulher), meus filhos, infundindo paz, contentamento, alegria nos corações de todos os meus entes queridos. Guiai os meus filhos pela senda do bem, da virtude, da honestidade, mantendo-os fiéis aos ensinamentos de Vosso Divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, preservando-os do pecado, dos vícios, da má conduta, inspirando-lhes o amor ao trabalho. Senhora da Conceição, nunca se ouviu dizer que fosse desamparado quem houvesse implorado vosso auxílio. Tenho fé que também não serei desamparado(a), que ouvires a minha prece e que lançareis sobre meu lar as bênçãos que vos suplico. Imaculada Conceição, ouça o meu apelo. Santíssima Virgem Maria, atendei-me. Mãe de Deus, amparai-me a mim e a todos os de minha família. Ó, Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.

2. Oração à Nossa Senhora Virgem Santíssima, que fostes concebida sem o pecado original e por isto merecestes o título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição e por terdes evitado todos os outros pecados, o Anjo Gabriel vos saudou com as belas palavras: “Ave Maria, cheia de graça”. Nós vos pedimos que nos alcanceis do Vosso Divino Filho o auxílio necessário para vencermos as tentações e evitarmos os pecados e, já que vós chamamos de Mãe, atendei-nos com carinho maternal e ajudai-nos a viver como dignos filhos vossos. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós. Amém!

3. Oração para abrir caminhos Virgem Santa e Imaculada, a ti, que és a honra de nosso povo e a guardiã solícita de nossa cidade, nos dirigimos com confiança e amor. Tu és a Toda Bela, ó Maria! O pecado não está em você. Suscite em todos nós um renovado desejo de santidade: que o esplendor da verdade brilhe em nossas palavras, que o canto da caridade ressoe em nossas obras, que a pureza e a castidade habitem em nosso corpo e coração, que toda a beleza do Evangelho.

Tu és a Toda Bela, ó Maria! A Palavra de Deus se fez carne em você. Ajuda-nos a escutar com atenção a voz do Senhor: que o grito dos pobres nunca nos deixe indiferentes, que o sofrimento dos doentes e dos necessitados não nos distraia, que a solidão dos idosos e a fragilidade das crianças nos comova nós, cada vida a humanidade é sempre amada e venerada por todos nós. Tu és a Toda Bela, ó Maria! Em você está a alegria plena de uma vida abençoada com Deus.