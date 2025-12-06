7 receitas vegetarianas com lentilhaEsse ingrediente versátil pode ser usado para preparar pratos deliciosos e nutritivos
A lentilha é um alimento nutritivo e repleto de benefícios para a saúde. Essa pequena leguminosa é uma excelente fonte de proteína vegetal, fibras, ferro, vitaminas do complexo B e diversos minerais essenciais. Além disso, é incrivelmente versátil na cozinha, adaptando-se facilmente a uma variedade de receitas vegetarianas.
Por isso, a seguir, confira como preparar 7 receitas vegetarianas com lentilha!
Bolinho de lentilha
Ingredientes
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1 xícara de chá de aveia em flocos
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de sopa de orégano
- 1 xícara de chá de salsinha
- Azeite e água a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Reserve. No liquidificador, coloque a aveia em flocos e triture por 2 minutos. Acrescente os demais ingredientes ao liquidificador, inclusive a cebola e o alho refogados, e pulse 6 vezes. Se necessário, adicione 1 ou 2 colheres de sopa de água. Depois, transfira a massa para um recipiente e faça bolinhas. Unte uma assadeira com um pouco de azeite, coloque os bolinhos e leve ao forno médio preaquecido por 20 minutos. Sirva em seguida.
Espaguete com bolonhesa de lentilha
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de lentilha
- 4 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de cebola picada
- 1 kg de tomate sem pele, sem sementes e picado
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de manjericão
- 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
- 600 g de macarrão tipo espaguete
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Deixe a lentilha de molho em um recipiente com água por 8 horas. Depois, escorra a lentilha e lave-a em água corrente. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente os tomates e cozinhe até desmanchar e formar um molho. Coloque a lentilha, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo, ou até a lentilha ficar macia. Adicione o manjericão e o cheiro-verde e misture. Desligue o fogo e reserve. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Depois, adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra o macarrão e sirva com o molho.
Berinjela recheada com lentilha
Ingredientes
- 2 berinjelas
- 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate picado
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- 1/2 colher de chá de páprica doce
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 2 colheres de sopa de farinha de rosca
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Corte as berinjelas no meio no sentido do comprimento e faça cortes superficiais na polpa. Disponha em uma assadeira, regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire parte da polpa das berinjelas com cuidado, formando barcas. Pique a polpa e reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho e refogue por 1 minuto. Junte a polpa da berinjela, o tomate, o molho de tomate, a lentilha, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo médio para baixo por cerca de 8 minutos, mexendo bem. Desligue o fogo, acrescente a salsinha e misture a farinha de rosca para dar liga.
Recheie as metades de berinjela com a lentilha, coloque em uma assadeira, regue com um fio de azeite e leve novamente ao forno preaquecido a 180 °C por mais 15 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.
Salada de lentilha
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de lentilha
- 10 tomates-cerejas cortados ao meio
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- 1/2 cebola-roxa cortada em meia-lua
- 1 colher de sopa de azeite
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Deixe a lentilha de molho em um recipiente com água por 8 horas. Depois, escorra a lentilha e lave-a em água corrente. Em uma panela, coloque a lentilha e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 12 minutos. Desligue o fogo, escorra e aguarde esfriar. Em um recipiente, coloque a lentilha, os tomates-cerejas, a cebolinha e a cebola-roxa. Misture bem e tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Curry de lentilha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 1 1/2 colher de sopa de curry em pó
- 1 colher de sopa de açafrão em pó
- 1 colher de chá de coentro em pó
- 1/2 colher de café de pimenta-caiena
- 350 g de molho de tomate
- 1 cenoura cortada em cubos
- 100 ml de leite de coco
- Azeite e sal a gosto
- Água
Modo de preparo
Deixe a lentilha de molho em um recipiente com água por 8 horas. Depois, escorra a lentilha e lave-a em água corrente. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o curry, o açafrão, o coentro e a pimenta-caiena. Misture e refogue por mais 3 minutos. Adicione a lentilha e a cenoura, misture e cubra com água. Tempere com sal e cozinhe por 30 minutos. Acrescente o leite de coco e misture. Sirva em seguida.
Arroz com lentilha e amêndoas
Ingredientes
- 1 xícara de chá de arroz integral
- 1 xícara de chá de lentilha
- 1 cebola cortada em fatias finas
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de amêndoas picadas
- 2 dentes de alho picados
- 1 folha de louro
- 4 xícaras de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque 2 xícaras de chá de água e cozinhe a lentilha com uma pitada de sal por cerca de 15 minutos, até ficar macia, mas sem desmanchar. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça 1 colher de azeite em fogo médio e refogue 1 dente de alho. Acrescente o arroz integral, a folha de louro e 2 xícaras de chá de água. Cozinhe em fogo baixo até os grãos ficarem macios. Reserve.
Em uma frigideira, aqueça 1 colher de azeite em fogo baixo e coloque a cebola em fatias. Cozinhe, mexendo de vez em quando, até dourar bem e caramelizar. Reserve. Misture o arroz cozido com a lentilha já pronta. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira para uma travessa, cubra com a cebola caramelizada e finalize com as amêndoas. Sirva em seguida.
Sopa de lentilha com legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 cenoura cortada em cubos
- 1 batata cortada em cubos
- 1 tomate picado
- 1/2 xícara de chá de abobrinha cortada em cubos
- 1 folha de louro
- 1 colher de chá de páprica
- 1 l de água quente
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione a cenoura, a batata, o tomate e a abobrinha, misturando bem. Junte a lentilha, a folha de louro, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje a água quente, misture, tampe a panela e cozinhe em fogo médio para baixo por cerca de 25 minutos, ou até a lentilha e os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.