Spoiler de 2026: 4 signos que se destacarão no próximo ano

2026 está cada vez mais próximo. Com isso, os nativos do zodíaco se preparam para viver um novo ciclo energético. Segundo Isis Sensitiva, o próximo ano promete mudanças profundas, tanto no amor quanto no trabalho. Ela explica que cada signo viverá um processo específico de crescimento, aprendendo a equilibrar razão, emoção e fé no próprio caminho.

Leão

Para os leoninos, 2026 será um ano para brilhar, mas de um jeito diferente. “Será aquele brilho verdadeiro, brilho da alma”, explica Isis Sensitiva. No amor, boas surpresas estarão a caminho, mas será preciso abrir o coração e deixar o orgulho de lado. “Eles [nativos de Leão] precisam aprender a mostrar o que verdadeiramente sentem”, diz. No trabalho, Leão será reconhecido e aplaudido, mas a sensitiva alerta: a ansiedade poderá atrapalhar. “Será hora de confiar no fluxo e dar tempo ao tempo”, aconselha.

Virgem

Para os virginianos, 2026 chegará como um período de resultados concretos. No amor, a energia será de leveza e verdade. “Haverá chances de viver algo único e possivelmente para a vida toda”, adianta a sensitiva. No trabalho, ela diz que a dedicação começará a dar resultados. Contudo, o principal desafio será soltar o perfeccionismo. “O universo não exige perfeição, ele exige presença. Está tudo bem não ter tudo agora, o importante é saber que está no caminho certo”, ressalta.

Escorpião

2026 chegará para “virar do avesso” os escorpianos, e isso será positivo. “Essa mudança será para melhor”, afirma Isis Sensitiva. No amor, o foco será curar antigas feridas antes de abrir espaço para o novo. “Quem entrar agora na tua vida vai entrar para somar, mas só se você estiver leve, curado”, orienta. No trabalho, um ciclo poderá terminar, dando início a outro muito mais alinhado. “Será o momento de soltar o que já morreu. Depois da dor, virá a força e o poder”, diz.

Capricórnio

Para os capricornianos, 2026 será o ano da colheita. “Tudo o que foi plantado até aqui começará a florescer”, garante Isis Sensitiva. No amor, o desafio será deixar de lado a procrastinação dos sentimentos. “Será hora de parar de deixar para depois e abrir espaço para o amor. Haverá energia de construção de vida e família”, aconselha.