Pernil de Natal com crosta: 3 receitas fáceis e deliciosas para a ceia / Crédito: EdiCase Culinaria

O pernil é uma das estrelas mais esperadas da ceia de Natal, conquistando a mesa com seu sabor marcante e apresentação generosa que reúne toda a família. Quando preparado com uma crosta crocante e saborosa, ele se torna ainda mais irresistível, combinando a maciez da carne com texturas e aromas que deixam qualquer refeição festiva inesquecível. A boa notícia é que preparar essa delícia não precisa ser complicado. Com ingredientes acessíveis e técnicas simples, você pode surpreender seus convidados com versões diferentes e igualmente deliciosas. Confira 3 receitas fáceis de pernil de Natal com crosta para tornar sua ceia ainda mais especial!

Pernil assado com crosta de ervas e alho Ingredientes 1 peça de pernil suíno pequeno

6 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de mostarda dijon

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de páprica doce

1 colher de sopa de alecrim fresco picado

1 colher de chá de tomilho

1 colher de chá de orégano

1 xícara de chá de caldo de legumes quente

Ramos de alecrim para finalizar

1 colher de sopa de farinha de rosca fina

1 pitada de ervas secas Modo de preparo Em uma tigela, misture o alho, a mostarda, uma colher de sopa de azeite, o mel, o sal, a pimenta-do-reino, uma colher de sopa de páprica, o alecrim, o tomilho e o orégano. Mexa até formar uma pasta espessa. Espalhe metade dessa pasta sobre toda a peça de pernil, pressionando bem para aderir e formar a futura crosta. Depois, aqueça uma panela ou frigideira funda (que possa ir ao forno) em fogo alto. Adicione uma colher de sopa de azeite. Sele o pernil de todos os lados rapidamente para dourar a superfície, sem cozinhar o interior. Depois de selado, espalhe mais uma camada fina da pasta de ervas sobre o pernil. Misture farinha de rosca com uma colher de sopa de azeite, uma colher de sopa de páprica doce e as ervas finas e pressione sobre o topo da carne para intensificar a textura. Coloque o pernil no centro da panela. Adicione o caldo quente ao fundo — mas sem tocar na crosta. Espalhe ramos de alecrim frescos ao redor. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2 horas. Nos últimos 20 minutos, aumente para 200 °C para dourar e firmar a crosta. Deixe descansar por 10 minutos antes de servir.

Pernil assado com crosta dourada de mel Ingredientes 1 pernil suíno de 3 a 4 kg

6 dentes de alho amassados

1 cebola ralada

Suco de 1 laranja

3 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de mostarda dijon

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de páprica doce

1 colher de sopa de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de água quente

Ramos de alecrim para decorar Modo de preparo Em uma tigela, misture o alho, a cebola, o suco de laranja, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica. Faça pequenos cortes superficiais no pernil e espalhe todo o tempero, massageando bem. Cubra e deixe marinando na geladeira por 6 a 12 horas (o ideal é de um dia para o outro). Coloque o pernil em uma assadeira e acrescente a água quente no fundo. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2h30. Após esse tempo, faça a mistura da crosta com o mel, a mostarda dijon e o azeite. Espalhe bem por toda a superfície do pernil. Aumente o forno para 200 °C. Devolva o pernil ao forno sem papel-alumínio e asse por mais 40 a 50 minutos, pincelando mais mel. O objetivo é criar aquela crosta dourada, brilhante e levemente caramelizada. Retire do forno e deixe descansar por 10 a 15 minutos antes de fatiar (isso mantém a carne suculenta). Sirva com ramos de alecrim. Pernil com crosta de farofa crocante Ingredientes Pernil

1 pernil suíno de 3 a 4 kg

Suco de 1 laranja

Suco de 1 limão

1 cebola ralada

5 dentes de alho picados

1 colher de sopa de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de páprica defumada

1 xícara de chá de água quente Farofa crocante 3 colheres de sopa de manteiga

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de farinha de mandioca flocada

1/2 xícara de chá de castanha-do-pará picada

Raspas de 1 laranja

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto Modo de preparo Pernil Em uma tigela, misture o suco de laranja, o suco de limão, a cebola, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica defumada. Espalhe essa marinada por todo o pernil, fazendo pequenos cortes na carne para que o tempero penetre melhor. Cubra e deixe marinar por 6 a 12 horas (idealmente na geladeira).

Transfira o pernil para uma assadeira, coloque a água quente no fundo e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2h30. Após esse tempo, retire o papel-alumínio e reserve para aplicar a crosta de farofa. Farofa crocante Em uma panela grande, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto, sem deixar dourar demais. Depois, junte a farinha de mandioca e mexa bem, tostando levemente por 3 a 4 minutos.