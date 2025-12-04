Trânsitos astrológicos de 2026: veja como os planetas afetarão o próximo ano / Crédito: EdiCase Astrologia

Se 2024 e 2025 abriram portas, 2026 será o ano em que atravessaremos a ponte para o futuro. Conforme Giovanna Guarnieri, astróloga do Astrolink, os próximos 12 meses não serão apenas o início, mas a construção de uma base sólida para a virada que virá a seguir, transformando idealizações em realidade. O novo ciclo chegará com energia de movimento e materialização, acelerando as inovações tecnológicas, incentivando a atualização de pensamentos e ajustes estruturais coletivos. Em outras palavras, o cenário astral combinará pioneirismo com responsabilidade. Será um período que exigirá ação consciente, inteligência estratégica e coragem para inovar.

Todas essas renovações terão motivo, uma vez que este ano será marcado por trânsitos considerados históricos: Saturno e Netuno se unirão em Áries pela primeira vez em décadas; Urano seguirá avançando em Gêmeos; Plutão aprofundará sua passagem por Aquário; e Júpiter transitará entre Câncer e Leão. A astróloga do Astrolink explica que os trânsitos influenciarão o mundo como um todo, mas afetarão a vida pessoal de maneiras diferentes conforme o seu Mapa Astral. Confira! Urano em Gêmeos: o novo código do mundo Urano é o planeta da inovação, com sua passagem em Gêmeos, acelerará a comunicação, a educação, as inteligências artificiais e, também, os processos cognitivos em escala global. Com sua permanência em Gêmeos, o astro reforçará que informação é poder. Mas, ele também alertará para possíveis dispersões e excesso de estímulos. Saturno e Netuno em Áries: estrutura para o sonho A conjunção Saturno-Netuno em Áries marcará o ápice simbólico de 2026. Será o encontro entre ideais e limites, imaginação e forma. Esse será um ponto de virada coletiva: nascer exigirá esforço, delimitação e propósito. É importante ressaltar que esse alinhamento tocará praticamente todos os setores da vida: pessoal, profissional e emocional.

Júpiter em Câncer e depois em Leão: raízes, depois expansão O primeiro semestre de 2026 será um período favorável para fortalecer vínculos, aumentando a sensação de pertencimento. Isso porque a passagem de Júpiter por Câncer favorecerá, principalmente, o cuidado com as relações. A partir de julho, quando o planeta chegar em Leão, o momento será de expressão, em que a visibilidade e o protagonismo estarão em alta. Em outras palavras, Giovanna Guarnieri descreve 2026 como um arco narrativo, em que precisaremos primeiro nutrir, para depois exibir o que florescer.

Marte regerá o ano, numerologia 1 complementa Marte será o planeta regente de 2026. Numerologicamente, o ano será marcado pelo número 1, que representa inícios, liderança, afirmação. Há fortes indícios de que o clima que dominará os próximos meses será de “agora ou nunca”. Para a astróloga do Astrolink, o período poderá ser muito favorável aos avanços, mas haverá momentos que exigirão calma para evitar impulsos precipitados. Sociedade e política: rupturas, reformas e novos centros de poder Giovanna Guarnieri destaca que o mundo entrará em uma fase de reorganização. Se até agora presenciamos conflitos físicos, como as guerras no Oriente Médio, a partir de 2026 o embate será informacional. Sendo assim, ganharão os holofotes algoritmos, narrativas e a atenção pública. Serão essas as moedas estratégicas de cada nação, sugerindo um novo arranjo global apoiado em tecnologia, educação e dados. Brasil: reconstrução, inovação e nova identidade coletiva Segundo a astróloga, Plutão em Aquário ativará pontos sensíveis do mapa astral do Brasil, indicando reformas estruturais, avanços sociais e discussões sobre gestão pública. Urano favorecerá educação e tecnologia; Saturno e Netuno cobrarão método, transparência e responsabilidade. Se bem conduzido, o país poderá se projetar como ponte diplomática e polo de inovação no Sul Global.