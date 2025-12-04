Por que incluir nozes na ceia de Natal? Benefícios para corpo e mente / Crédito: EdiCase Saude

As nozes costumam ganhar destaque nas ceias de Natal e Ano-Novo, mas não há motivo para que fiquem restritas às celebrações natalinas. Elas podem fazer parte da alimentação ao longo de todo o ano, trazendo sabor e praticidade ao cardápio diário. A tradição de incluir nozes nas festas de fim de ano vem da Europa, onde o fruto era abundante no inverno e passou a simbolizar fartura e prosperidade. A ideia cruzou o oceano e se firmou no Brasil, onde o consumo aumenta entre novembro e dezembro, junto a outras oleaginosas, como castanhas e amêndoas.

Nutrientes e benefícios das nozes Por serem ricas em nutrientes e fáceis de utilizar em diferentes preparos, as nozes combinam com lanches rápidos, pratos principais e até saladas. Incorporá-las durante o ano inteiro amplia as possibilidades culinárias e garante mais variedade à rotina alimentar. Do ponto de vista nutricional, as nozes são poderosas: fornecem ácidos graxos insaturados, especialmente o ômega 3, com efeito anti-inflamatório e protetor cardiovascular. Também são fonte de fibras, proteínas vegetais, antioxidantes e minerais como magnésio, fósforo e zinco. “A ingesta regular dessas oleaginosas está associada à redução do colesterol ruim (LDL), melhora da sensibilidade à insulina e da função cerebral. As nozes também aumentam a saciedade, sendo aliadas de quem busca controlar o peso”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN). Consumo de nozes no dia a dia Não precisa esperar as festas de final de ano. As nozes combinam com saladas, arroz, massas e podem ser consumidas puras como lanche ou no café da manhã. A recomendação geral é uma porção de cerca de 30 gramas por dia (o equivalente a 7 nozes inteiras).