Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nódulo na tireoide: quando é sinal de alerta?

Nódulo na tireoide: quando é sinal de alerta?

Entenda sintomas que merecem atenção e quando procurar um médico para avaliação
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Descobrir um nódulo na tireoide costuma gerar preocupação imediata, mas nem sempre essa alteração é sinônimo de doença grave. A presença de nódulos é extremamente comum, especialmente entre mulheres, e a maioria é benigna. Ainda assim, saber quando investigar e quais sinais exigem atenção é fundamental para garantir segurança e tratamento adequado.

Avaliar o tamanho e o crescimento do nódulo ao longo do tempo é o primeiro ponto de atenção. Segundo Débora Vianna, cirurgiã de cabeça e pescoço, nódulos pequenos, estáveis e sem sintomas costumam ser acompanhados apenas com exames periódicos. Aqueles que crescem rapidamente merecem investigação mais detalhada, pois o ritmo acelerado pode indicar alteração funcional ou risco maior de malignidade.

Sintomas que merecem atenção

Quando o nódulo começa a comprimir estruturas próximas, surgem sinais como dificuldade para engolir, sensação de aperto no pescoço, tosse persistente ou até rouquidão. A especialista reforça que esses sintomas não significam necessariamente câncer, mas indicam que o nódulo está interferindo na anatomia local e precisa ser avaliado com cuidado.

Além disso, é importante reconhecer sintomas sistêmicos, como alterações inexplicadas no peso, palpitações, sensações de calor intenso ou cansaço extremo. Esses sinais podem indicar que o nódulo está interferindo na produção hormonal da tireoide, o que também requer acompanhamento médico e exames laboratoriais.

Considere o histórico familiar

Pessoas com parentes de primeiro grau diagnosticados com câncer de tireoide ou síndromes genéticas associadas têm risco maior de desenvolver tumores malignos. Para Débora Vianna, nesses casos, a investigação costuma ser mais precoce e detalhada, com ultrassons frequentes e, eventualmente, biópsia mesmo em nódulos menores.

Características suspeitas do nódulo

A cirurgiã explica que formatos irregulares, bordas infiltrativas, microcalcificações e aumento anormal do fluxo sanguíneo são sinais que aumentam a probabilidade de malignidade. Por isso, é importante consultar um médico para realizar um ultrassom, principal exame para identificar características suspeitas.

O laudo costuma seguir a classificação TI-RADS, que orienta quando é necessário realizar punção aspirativa. A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) é um exame padrão ouro para esclarecer se o nódulo é benigno ou maligno. Débora Vianna destaca que a PAAF é simples, rápida e praticamente indolor. Seu resultado ajuda a direcionar o tratamento: observação, novos exames ou cirurgia.

Consulte um médico

É fundamental procurar avaliação especializada assim que surgir um nódulo novo. Débora Vianna reforça que, embora a maioria seja benigna, somente uma consulta com especialista em cabeça e pescoço pode definir o grau de risco e o melhor plano de acompanhamento. “O mais importante é não ignorar a descoberta. Nódulos são comuns, mas cada caso tem sua particularidade. Avaliação precoce evita surpresas e garante um tratamento seguro”, afirma.

Para a cirurgiã, o equilíbrio está em não subestimar nem superdimensionar o problema. Entender os sinais do corpo, realizar exames adequados e manter acompanhamento regular são os passos que garantem tranquilidade e proteção à saúde da tireoide.

Por Sarah Monteiro

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

edicase bem-estar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar