6 orações para o Dia de Santa Bárbara / Crédito: Edicase Entretenimento

Em 04 de dezembro é celebrado o Dia de Santa Bárbara, também conhecida como a protetora contra raios, trovões e mortes repentinas. Representada na Umbanda como a Orixá Iansã, ela também é considerada uma guerreira, senhora das almas, dos ventos e das tempestades, que protege os fiéis de todos os ataques, sejam eles físicos ou espirituais. Por ter uma história inspiradora, neste dia, ela recebe homenagens de fiéis de todo o Brasil. Inclusive, a cantora Maria Bethânia escreveu a música “A Dona do Raio e do Vento”, que diz: “O raio de Iansã sou eu / Cegando o aço das armas de quem guerreia / E o vento de Iansã também sou eu / Santa Bárbara é santa que me clareia […]”.

História de Santa Bárbara Santa Bárbara nasceu na cidade de Nicomédia, na região da Bitínia, onde hoje se encontra Izmit, na Turquia. Segundo a história, era filha de Dióscoro, um nobre rico que não queria que sua filha vivesse na cidade corrupta da época. Por isso, ele a trancou em uma torre, em que foi educada por tutores. Ao atingir a idade para o casamento, Bárbara foi levada para casa, onde receberia a visita de pretendentes, mas não foi permitida a ela conhecer a cidade. No entanto, a jovem não se encantava por nenhum rapaz, considerando-os superficiais. Isso fez com que seu pai acreditasse que tal atitude fosse resultado de sua reclusão na torre. Assim, foi-lhe permitido visitar a cidade, em que conheceu os cristãos, que lhe transmitiram a mensagem de Jesus Cristo e o mistério da Santíssima Trindade. Esse ensinamento tocou profundamente seu coração, levando-a à conversão ao cristianismo. Perseguição e morte de Santa Bárbara Para dar mais conforto à filha, Dióscoro decidiu construir um banheiro e instalar duas janelas na torre, mas, durante a obra, teve que viajar. Na ocasião, Bárbara ordenou que fosse construída mais uma janela, em homenagem à Santíssima Trindade, e uma cruz, o que deixou o seu pai furioso ao retornar.

Sem apoiar a nova fé da filha, Dióscoro tentou convencê-la a abandonar a sua crença, mas não obteve sucesso e percebeu que ela estava irredutível. Assim, decidiu denunciá-la ao prefeito da cidade, que ordenou a tortura da jovem em praça pública, a fim de renegar a sua fé. Mas, para surpresa de todos, ela permaneceu fiel a Cristo, o que resultou no corte de seus seios e expulsão da cidade. Ela foi degolada pelo próprio pai, que, ao cortar a cabeça de Bárbara, foi atingido por um raio e caiu sem vida. Orações para Santa Bárbara A seguir, confira algumas orações para homenagear e pedir pela intercessão de Santa Bárbara:

1. Oração à Santa Bárbara Ó Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei com que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abalem a coragem e a bravura. Ficai sempre ao meu lado para que eu possa enfrentar, de fronte erguida e rosto sereno, todas as tempestades e batalhas de minha vida: (fazer o pedido) para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer a vós, minha protetora, e render Graças a Deus, criador do céu, da terra, da natureza; este Deus que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras. Amém. Santa Bárbara, rogai por nós.

2. Oração para ter proteção Santa Bárbara, valente guerreira do céu, Protetora contra raios e tempestades, Eu me volto para você neste momento de necessidade,