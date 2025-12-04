5 dicas para controlar o perfeccionismo e a autocobrança para o Enem / Crédito: EdiCase Educacao

O período de estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) costuma vir acompanhado de muita pressão e, para alguns estudantes, de uma sensação constante de que nunca estão fazendo o suficiente. Essa autocobrança excessiva, aliada ao perfeccionismo, pode gerar ansiedade e prejudicar o rendimento. Segundo Teresa Cristina Martins Kobayashi, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, é importante reconhecer esses comportamentos e adotar estratégias para manter o equilíbrio emocional. “O perfeccionismo cria uma falsa ideia de que é preciso acertar tudo para ter sucesso. Mas, na prática, o aprendizado acontece com erros e ajustes. Saber lidar com as próprias limitações é parte essencial do processo”, explica.

Abaixo, a professora lista 5 dicas para controlar o perfeccionismo e a autocobrança para o Enem. Confira! 1. Estabeleça metas possíveis Definir um cronograma de estudos realista é o primeiro passo para reduzir a ansiedade. 2. Aceite que errar faz parte O medo de errar é um dos principais obstáculos para o aprendizado. 3. Evite comparações Comparar o próprio desempenho ao de colegas pode gerar insegurança e sensação de incapacidade.

4. Reserve tempo para descanso Pausas regulares ajudam o cérebro a consolidar o conteúdo estudado. 5. Cuide da sua saúde emocional Alimentação equilibrada, atividade física e boas noites de sono são essenciais para o bem-estar. “Quando o emocional está em dia, o estudante aprende com mais facilidade e mantém a motivação. Buscar apoio psicológico também é uma boa alternativa, especialmente em períodos de alta pressão”, finaliza a coordenadora.