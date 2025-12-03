Afaste o mau-olhado: 7 amuletos de proteção para o trabalho / Crédito: EdiCase Astrologia

Sabe quando você recebe aquela promoção, seus projetos estão avançando positivamente e seus superiores elogiam seus feitos? Esses são momentos que todos desejam vivenciar no trabalho. No entanto, essa felicidade pode gerar desconforto em algumas pessoas ao redor. “Muitas pessoas gostariam de estar no lugar em que você está; ou, até mesmo, inconscientemente, podem enviar vibrações negativas e prejudicar seu crescimento profissional. Em determinadas situações, conseguimos identificar quem são essas pessoas, mas nem sempre isso é possível, por isso os amuletos são ótimas fontes de proteção”, afirma Juliana Viveiros, espiritualista da plataforma iQuilíbrio.

Para te ajudar a combater o mau-olhado, Juliana Viveiros elenca sete amuletos fáceis de encontrar e que podem ser usados para blindar a energia negativa no trabalho. Confira! 1. Hamsá ou Mão de Fátima O Hamsá ou a Mão de Fátima representa proteção contra inveja e mau-olhado. Hamsá, em árabe, significa o número cinco, que está relacionado aos cinco dedos das mãos, aos cinco pilares da religião (fé, oração, caridade, peregrinação e jejum) e aos cinco níveis da alma. Esse amuleto contra inveja no trabalho pode ser usado de várias maneiras: no colar, em pulseira, no anel, no brinco, no chaveiro ou em um objeto de decoração que pode ser deixado em cima da sua mesa. 2. Pimenta A pimenta é um dos amuletos mais conhecidos contra a inveja. Se você optar por ela, pode tanto usá-la em algum adereço como pode plantá-la em um vasinho e deixá-la no seu trabalho. Caso não queira levar para o trabalho, pode cultivá-la em casa também, pois ela vai sugar todas as energias ruins que estiver em você. Logo, contribui também para sua limpeza espiritual. 3. Olho grego Certamente, você já viu em algum lugar o famoso olho grego, aquele olho azul com branco. Ele é conhecido como olho turco, ou Nazar, e carrega um grande poder de afastar a inveja, proteger contra o mal e afastar energias ruins de quem o utiliza. É conhecido também como olhar de Deus que protege, traz paz e ilumina. Por ser muito popular, é fácil encontrá-lo de diferentes maneiras, como em acessórios, chaveiros e objetos de decoração.

4. Figa Outro amuleto usado para espantar o mau-olhado e a inveja no trabalho é a figa. O símbolo é uma mão fechada com o polegar entre o dedo indicador e o do meio. Ela também oferece proteção, afasta o perigo, a má sorte e as energias negativas. Pode ser usada em um patuá, em um chaveiro ou como pingente. Geralmente, é feita em madeira, e encontrá-la como peça de decoração é algo comum. 5. Alho Você sabia que o alho também pode ser considerado um ótimo amuleto contra inveja e mau-olhado no trabalho? Basta você comer um dente de alho para afastar a negatividade de você. Mas, depois disso, é bom ficar atento ao hálito, para não afastar quem você não quer! 6. Sal grosso Você já se sentiu com a energia pesada e alguém falou para você tomar um banho de sal grosso para ajudar? Pois é, o sal é um poderoso amuleto contra a inveja no trabalho. Você pode colocá-lo em um potinho e deixar na sua gaveta, usá-lo em seu patuá ou tomar um banho com ele.

“Contudo, é bom estar atento e saber como fazer esse banho, pois o sal grosso é muito poderoso e pode limpar até mesmo a energia boa que você quer que fique com você. Para isso, aprenda a fazer um banho de sal grosso da forma correta antes de sair por aí jogando sal para todo lado”, aconselha Juliana Viveiros. 7. Plantas As plantas deixam o ambiente mais feliz e bonito e são ótimos amuletos contra pessoas invejosas. Algumas delas possuem um efeito ainda mais eficiente e direcionado para isso, como a espada-de-são-jorge, a arruda e a comigo-ninguém-pode, além da pimenteira. Além dos rituais de proteção, é preciso acreditar na própria força e nos seus projetos. “Não julgue os seus sonhos, ame-os! Saiba por que você deseja e acredite no seu potencial. Entenda também o motivo pelo qual você quer que determinadas coisas aconteçam e lute para conquistá-las. Não dê abertura para que outra pessoa fale da sua vida ou das coisas que você conquistou”, conclui a espiritualista Juliana Viveiros.