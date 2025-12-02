Sobremesas para o Natal: 3 receitas deliciosas e práticas / Crédito: EdiCase Culinaria

As sobremesas são uma parte importante da ceia de Natal, pois ajudam a tornar a noite mais doce, acolhedora e especial para todos. Além de marcarem o encerramento da refeição com sabores que remetem à tradição, elas também criam momentos de partilha ao redor da mesa. E o melhor é que é possível preparar receitas deliciosas, diferentes e, ainda assim, práticas, garantindo opções que surpreendem sem exigir longas horas na cozinha. A seguir, confira 3 receitas de sobremesas para o Natal!

Trifle natalino Ingredientes Maçã 3 maçãs cortadas em cubos

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de manteiga

Suco de 1/2 limão Creme 500 ml de creme de leite fresco gelado

gelado 3 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha Montagem 2 xícaras de chá de bolo pão de ló pronto

1 xícara de chá de granola

Chantili para finalizar Modo de preparo Maçã

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e acrescente as maçãs, o açúcar, a canela e o suco de limão. Cozinhe em fogo médio por cerca de 10 minutos, até que fiquem macias, porém ainda com pedaços firmes. Deixe esfriar completamente. Creme Na batedeira, bata o creme de leite gelado com o açúcar até formar um creme espesso. Adicione a baunilha e misture delicadamente. Mantenha na geladeira até utilizar.

Montagem Em taças transparentes, coloque uma camada de maçã cozida, adicione uma camada de creme e acrescente cubos de bolo. Faça mais uma camada de creme e coloque a granola. Repita as camadas até preencher a taça. Cubra com chantili. Sirva em seguida. Pudim de leite condensado com maracujá Ingredientes Pudim

395 g de leite condensado

395 g de leite

4 ovos

1/2 xícara de chá de suco concentrado de maracujá Calda Polpa de 1 maracujá

1/2 xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de água Modo de preparo Pudim No liquidificador, bata o leite condensado, o leite, os ovos e o suco de maracujá por 1 a 2 minutos, até ficar bem homogêneo. Reserve enquanto prepara a forma. Despeje na forma de pudim, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, por 1h20 a 1h40, até ficar firme. Deixe esfriar completamente antes de desenformar. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas para ficar bem gelado.