Ano Universal 1: veja o que a numerologia revela sobre 2026 / Crédito: EdiCase Astrologia

2026 marca o início de um novo ciclo numerológico de nove anos no calendário gregoriano. Conforme Juliana Viveiros, colunista do Astrolink, essa transição, chamada de Ano Universal, vai além do simbolismo: ela costuma reverberar tanto no coletivo quanto no individual, afetando cenários econômicos, sociais e comportamentais ao redor do mundo. Cálculo do Ano Universal O cálculo do Ano Universal é simples e acessível: basta somar os dígitos que compõem o ano. Para 2026, a soma é 2 + 0 + 2 + 6 = 10. Em seguida, como a numerologia trabalha com números de 1 a 9, reduz-se 10 somando seus dígitos: 1 + 0 = 1. O resultado, 1, define a vibração coletiva do ano.

Assim, 2026 será um Ano Universal 1, símbolo de novos ciclos, abertura de caminhos e oportunidades de recomeço. Significados e previsões para 2026 Segundo a interpretação numerológica feita por Juliana Viveiros, o número 1 traz uma energia de protagonismo, coragem e iniciativa. Assim, o ano será um convite coletivo para assumir o protagonismo da própria vida, seja reavaliando projetos antigos, desenhando novos caminhos ou colocando ideias em prática com determinação. Áreas da vida favorecidas 1. Novos começos e planos de longo prazo 2026 será o momento ideal para plantar sementes. Quem ousar iniciar novos projetos, mudar de trajetória ou investir em sonhos provavelmente encontrará o solo fértil para dar os primeiros passos. 2. Protagonismo pessoal e liderança A vibração do número 1 estimula a autoconfiança. Será um chamado para assumir responsabilidades, liderar projetos, pessoais ou coletivos, e dar voz aos próprios desejos e ambições.