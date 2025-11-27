8 benefícios poderosos da aveia para a saúde

Cultivada há milhares de anos, a aveia já era apreciada por diversas civilizações antigas, desde os romanos até os povos germânicos. No Brasil, chegou com os colonos portugueses e logo se adaptou ao clima e à cultura local. Hoje em dia, o cereal é reconhecido como um superalimento. Rico em fibras, proteínas, vitaminas e minerais, oferece uma gama de benefícios à saúde. A seguir, confira alguns deles! 1. Ajuda no emagrecimento A aveia é um alimento de baixo índice glicêmico, o que significa que libera açúcar no sangue de forma lenta e constante. Isso ajuda a manter os níveis de energia estáveis e evita picos de fome. “A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento”, acrescenta a nutricionista Daniela Medeiros.

2. Aliada da saúde digestiva Esse cereal é rico em fibras solúveis e insolúveis que atuam como um prebiótico natural, promovendo o crescimento de bactérias benéficas no intestino. Isso favorece a melhora da saúde digestiva, prevenindo a constipação e promovendo a regularidade intestinal. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras. A aveia em flocos finos, por exemplo, oferece cerca de 9,50 g de fibra alimentar a cada 100 g, conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research. 3. Auxilia na redução do estresse e da ansiedade A aveia contém triptofano, um aminoácido precursor da serotonina, neurotransmissor que regula o humor e o sono. O consumo regular do cereal é capaz de auxiliar na redução dos níveis de estresse e ansiedade, promovendo uma sensação de bem-estar mental. 4. Ajuda no equilíbrio hormonal O consumo regular de aveia pode contribuir para o alívio de sintomas da menopausa como ondas de calor, suores noturnos, insônia e alterações de humor. O cereal contém compostos como fitoestrogênios e lignanas, que atuam de maneira similar ao estrogênio natural do corpo. Esses compostos ajudam no equilíbrio dos níveis hormonais, especialmente durante a menopausa, quando a produção de estrogênio diminui.

5. Fornece disposição Ao contrário de outros carboidratos simples, como massas e pães brancos, a aveia é absorvida lentamente pelo organismo. Essa digestão gradativa fornece uma energia constante e mais duradoura, ideal para a realização de tarefas diárias e atividades físicas, como a musculação. Além disso, a vitamina B, presente no cereal, aumenta a sensação de disposição. 6. Ajuda no controle do diabetes e do colesterol A betaglucana é uma fibra solúvel que também contribui para o controle da glicemia, abaixando os níveis de glicose. “[A betaglucana] é um tipo de fibra solúvel que diminui a absorção do colesterol e açúcar. Dessa forma, o consumo desse cereal diariamente, em frutas e no próprio iogurte, é importante para controle do diabetes e do colesterol”, afirma a nutricionista Pollyanna Ayub. 7. Favorece a saúde da pele A aveia é fonte de cisteína e vitamina B1, que ajuda a promover uma pele saudável, tonificada e firme. “A aveia também é fonte de silício, que protege a integridade das fibras de elastina e colágeno, preservando a elasticidade e flexibilidade dos tecidos da pele”, afirma Daniela Medeiros.