Prime Video: 5 filmes e séries que estreiam em dezembro de 2025

Dezembro chega repleto de novidades no Prime Video, oferecendo uma programação variada que abrange desde comédias românticas até produções dramáticas envolventes. O mês traz tanto estreias esperadas quanto surpresas que prometem conquistar diferentes tipos de público. Entre histórias de amor, suspense e aventuras, a plataforma de streaming prepara um encerramento de ano recheado de entretenimento.
1. Oh What Fun (03/12)
Dirigida por Michael Showalter, esta comédia natalina reúne a icônica Michelle Pfeiffer ao lado de nomes como Chloë Grace Moretz, Dominic Sessa, Felicity Jones, Denis Leary, Jason Schwartzman, Eva Longoria e mais. A história acompanha Claire Clauster, enquanto ela organiza meticulosamente uma festa especial de Natal para reunir toda a família. Tudo parece estar sob controle até que um imprevisto muda completamente os rumos da celebração.
Em meio a uma grande confusão, os familiares acabam esquecendo Claire durante os preparativos da festa, deixando-a completamente de lado. Magoada e decidida a dar uma lição em todos, ela simplesmente desaparece sem deixar rastros, deixando a família desesperada sem saber seu paradeiro. Enquanto os parentes tentam encontrá-la e lidar com a culpa, a protagonista executa seu plano misterioso, transformando o que seria uma reunião tradicional em uma experiência inesquecível para todos os envolvidos.
2. Talvez Amanhã (06/12)
Dirigida por Lim Hyun-wook, responsável por “Sorriso Real”, esta série sul-coreana conta com roteiro de Yoo Young-ah. O elenco principal traz Park Seo Joon, Won Ji-an, Lee El, Lee Joo-young e Kang Ki-doong. A produção marca o retorno do astro Park Seo Joon às comédias românticas, gênero que o consagrou internacionalmente.
Lee Gyeong-do trabalha como repórter no jornal Dongwoon Ilbo quando se depara novamente com Seo Ji-woo, sua ex-namorada, em circunstâncias inesperadas. Ela é filha de um chaebol, aparentando uma vida glamourosa e confiante, mas escondendo os problemas causados pelas ações imprudentes de seu marido.
Quando uma traição é exposta publicamente pelo próprio Gyeong-do, culminando no divórcio dela, Ji-woo se vê em seu momento mais vulnerável. Nesse ponto baixo de sua vida, ela começa a relembrar o amor mais feliz que já teve, levando a um reencontro carregado de nostalgia, emoção e humor com aquele que um dia foi o grande amor de sua vida.
3. Merv (10/12)
Anna e Russ são um casal divorciado que precisa se reunir novamente por um motivo inusitado: cuidar de Merv, o cachorro que compartilham. Desde que os dois se separaram, o adorável cãozinho não tem agido normalmente, mostrando sinais claros de tristeza pela ausência dos tutores juntos.
Quando um veterinário diagnostica o estado emocional do animal, Russ decide levá-lo de Boston até a Flórida para férias na praia, acreditando que isso pode animá-lo. Anna, ao saber do plano, decide rapidamente “invadir” a viagem, dando início a uma jornada repleta de situações cômicas, desconfortáveis e, inevitavelmente, revelações sobre os verdadeiros sentimentos que ainda existem entre os dois.
4. Dímelo Bajito (12/12)
Kamila Hamilton tinha sua vida completamente organizada até que os irmãos Thiago e Taylor Di Bianco reaparecem após sete anos de ausência. O primeiro beijo com Thiago e a proteção incondicional de Taylor marcaram profundamente a adolescência de Kamila, mas agora ela não é mais a garota inocente de antes.
O retorno dos irmãos reabre feridas antigas e desperta sentimentos que ela acreditava ter superado, criando um triângulo emocional complexo entre os três, repleto de segredos, tensões não resolvidas e memórias que ameaçam destruir tudo o que ela construiu.
Denis Rovira van Boekholt dirige esta adaptação do primeiro livro da saga “Dímelo”, escrita pela autora espanhola Mercedes Ron, conhecida mundialmente pelo sucesso “Culpables”. O roteiro fica por conta de Jaime Vaca, enquanto o elenco traz Alicia Falcó, Fernando Lindez e Diego Vidales nos papéis principais.
5. Fallout – 2ª temporada (17/12)
A temporada retoma exatamente de onde a primeira parou, levando Lucy, Maximus e The Ghoul em uma jornada pelo deserto de Mojave rumo à cidade pós-apocalíptica de New Vegas. 200 anos após o apocalipse nuclear, os três personagens enfrentam novos perigos em um universo irradiado, complexo e violento. Entre as novidades, o público terá o primeiro encontro com o Deathclaw, um dos predadores mais aterrorizantes deste mundo devastado.
Athena Wickham, Jonathan Nolan e Lisa Joy retornam como produtores executivos desta aguardada segunda temporada, junto a nomes como Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, que também atuam como criadores e showrunners. Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins lideram o elenco, acompanhados por Kyle MacLachlan, Moisés Arias, Frances Turner e a novidade Justin Theroux como Robert House.