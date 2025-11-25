Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 25 de novembro de 2025 / Crédito: Edicase Entretenimento

Nesta terça-feira, 25 de novembro, a Lua está em sua fase nova, um dos momentos mais importantes e observados do ciclo lunar. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o satélite entrou nessa fase no dia 20, às 03h47. Durante esse período, a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, fazendo com que toda a sua face iluminada fique voltada para longe de nós. Por esse motivo, o astro praticamente desaparece do céu noturno, já que o lado visível permanece na sombra. Para quem observa o céu, essa impressão de “ausência” é um fenômeno natural e representa o início de um novo ciclo de fases.

Luz solar oculta a Lua Esse alinhamento entre Lua, Terra e Sol — conhecido como conjunção — faz com que o satélite não possa ser totalmente visto da superfície terrestre. O brilho solar ofusca qualquer possibilidade de visualização, já que a Lua nasce e se põe quase no mesmo horário do Sol. Embora o satélite continue presente no céu, sua luz refletida não é suficiente para competir com a intensidade da iluminação solar, especialmente durante o dia. Assim, a fase nova marca o ponto exato em que o ciclo recomeça e os padrões de iluminação lunar começam a mudar gradualmente ao longo das noites seguintes. Período para observação astronômica A Lua nova tem grande relevância científica. Ela marca o início do chamado mês sinódico, que dura cerca de 29,5 dias e define o ritmo das fases lunares. Nesse período, a ausência de brilho lunar favorece muito a observação astronômica: com o céu mais escuro, é possível visualizar estrelas fracas, aglomerados estelares, nebulosas e até galáxias com maior nitidez. Observatórios e astrônomos amadores consideram essa fase especialmente interessante para registrar imagens profundas do céu, que seriam prejudicadas pelo excesso de luminosidade lunar nas outras fases.