Bacalhau de forno: 3 receitas surpreendentes para o jantar

Bacalhau de forno: 3 receitas surpreendentes para o jantarVeja como utilizar esse tipo de peixe para preparar pratos deliciosos
O bacalhau costuma marcar presença em mesas familiares e datas especiais, carregando uma tradição que atravessa continentes e se adapta ao gosto de diferentes culturas. Quando preparado no forno, ele se renova e o prato ganha ainda mais personalidade, reunindo textura macia, aromas intensos e combinações que valorizam ingredientes simples do dia a dia.
A seguir, confira 3 receitas surpreendentes de bacalhau de forno para o jantar!
Bacalhau ao forno com molho de tomate
Ingredientes
- 700 g de lombo de bacalhau dessalgado
- 2 cebolas cortadas em rodelas
- 1 cenoura ralada
- 3 dentes de alho picados
- 400 g de tomate pelado picado
- 3 colheres de sopa de extrato de tomate
- 4 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 folha de louro
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de açúcar
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- Ramos de tomilho fresco para finalizar
- Azeite para untar
Modo de preparo
Aqueça duas colheres de sopa de azeite em uma panela larga em fogo médio. Adicione as cebolas em rodelas e refogue até ficarem macias e levemente douradas. Acrescente a cenoura, o alho e misture por dois minutos para liberar o aroma. Junte o tomate pelado, o extrato de tomate, a páprica, o açúcar, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro. Cozinhe o molho em fogo médio por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando, até engrossar levemente.
Unte um refratário com o azeite restante e coloque os lombos de bacalhau no centro, mantendo-os inteiros. Despeje o molho de tomate sobre o bacalhau, espalhando de forma uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos, até que o bacalhau fique macio e o molho reduza ligeiramente, criando uma camada espessa ao redor do peixe. Retire do forno, finalize com salsinha picada e ramos de tomilho fresco e sirva ainda quente.
Bacalhau de forno com ovo e azeitona
Ingredientes
- 700 g de bacalhau dessalgado
- 600 g de batata cortada em rodelas médias
- 3 cebolas cortadas em rodelas
- Água para cozinhar
- 3 dentes de alho fatiados
- 4 ovos cozidos cortados em rodelas grossas
- 12 azeitonas pretas inteiras
- 4 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de sopa de folhas frescas de orégano
Modo de preparo
Coloque o bacalhau dessalgado em uma panela grande, cubra com água fria e leve ao fogo médio até começar a ferver; desligue, tampe e deixe descansar por dez minutos. Escorra e desfie em lascas grandes, sem desmanchar. Em outra panela em fogo médio, cozinhe as batatas em água com o sal até ficarem macias, mas ainda firmes. Escorra e reserve.
Aqueça três colheres de sopa de azeite em uma frigideira larga em fogo médio e coloque todas as rodelas de cebola. Refogue lentamente até ficarem douradas, macias e levemente caramelizadas. Acrescente o alho e mexa por um minuto, tomando cuidado para não queimar.
Em um refratário oval, faça uma camada de batata no fundo e distribua metade da cebola dourada por cima. Acrescente o bacalhau com cuidado, espalhando as lascas de forma uniforme. Cubra o topo com o restante da cebola. Disponha as azeitonas inteiras entre a cebola e finalize colocando as rodelas de ovo cozido organizadas sobre o prato. Regue com o azeite restante, tempere com pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire e sirva imediatamente, com as folhas frescas de orégano.
Bacalhau ao forno com crosta crocante e ervas
Ingredientes
- 700 g de bacalhau dessalgado em lombos
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 xícara de chá de farinha panko
- 2 colheres de sopa de manteiga derretida
- 1 colher de chá de alho picado
- 1 colher de chá de páprica doce
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- Raspas de 1 limão
Modo de preparo
Coloque os lombos de bacalhau em um refratário e regue com o azeite. Depois, em uma tigela, misture a farinha panko com a manteiga derretida, a páprica, o alho, as raspas de limão, a salsinha e a cebolinha. Mexa até formar uma farofa úmida e tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Cubra o bacalhau com essa mistura, pressionando levemente para aderir. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, até dourar a crosta e o peixe ficar macio por dentro. Sirva imediatamente.