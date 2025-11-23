Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

7 receitas de farofa vegana para o Natal

Versátil e saborosa, ela combina com os pratos típicos da data e traz aquela textura crocante que muitos esperam no jantar
Na ceia de Natal no Brasil, a farofa é uma presença garantida na mesa, já que é um acompanhamento tradicional e muito querido pelas famílias. E o melhor: é totalmente possível preparar versões veganas deliciosas, usando ingredientes como legumes, castanhas, azeite e temperos aromáticos, que deixam o prato leve, colorido e cheio de sabor, sem perder a essência natalina.

A seguir, confira 7 receitas de farofa vegana para o Natal!

Farofa com cenoura e azeitona

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de farinha de milho
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1/2 xícara de chá de azeitona verde sem caroço
  • 1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e refogue até ficar macia. Aos poucos, coloque a farinha de milho e refogue até dourar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte a azeitona e o cheiro-verde e misture. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com cenoura cortada em cubos.

Farofa de ervas finas

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
  • 1 colher de sopa de ervas finas secas
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as ervas finas e refogue por 5 minutos. Por último, coloque a farinha de mandioca e o sal e misture. Refogue até a farinha ficar dourada. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Farofa de cenoura e castanha-do-pará

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de cenoura descascada e ralada
  • 1 xícara de chá de castanha-do-pará picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
  • Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e a castanha-do-pará e refogue por 5 minutos. Junte a farinha de mandioca, o sal e a pimenta-do-reino e refogue até a farinha dourar. Desligue o fogo e finalize com a salsinha picada. Sirva em seguida.

Farofa com castanha-portuguesa

Ingredientes

  • 300 g de castanha-portuguesa sem casca e moída
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 300 g de cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 400 g de farinha de mandioca
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a castanha-portuguesa e refogue por 5 minutos. Aos poucos, coloque a farinha de mandioca e refogue até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Farofa de banana-da-terra com nozes

Ingredientes

  • 3 bananas-da-terra descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 xícara de chá de nozes picadas
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola-roxa descascada e picada
  • 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
  • Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola-roxa e doure. Acrescente as bananas-da-terra e as nozes e refogue por 5 minutos. Junte a farinha de mandioca e refogue até dourar. Tempere com sal. Desligue o fogo e polvilhe com a salsinha. Sirva em seguida.

Farofa com uva-passa e damasco

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de uva-passa
  • 1/2 xícara de chá de damasco seco picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até começar a dourar. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto, mexendo sempre para não queimar. Adicione a uva-passa e o damasco seco. Misture bem e deixe cozinhar por 2 minutos para realçar o sabor. Reduza para fogo baixo e adicione a farinha de mandioca, mexendo constantemente até ficar levemente dourada e soltinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Farofa de cebola caramelizada com azeitona

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de farinha de mandioca torrada
  • 3 cebolas fatiadas
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de açúcar mascavo
  • 1/2 xícara de chá de azeitona verde picada
  • 1/2 xícara de chá de azeitona preta picada
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente as cebolas fatiadas e refogue até começarem a ficar transparentes. Adicione o açúcar mascavo, reduza para fogo baixo e mexa por cerca de 10 minutos, até que as cebolas fiquem bem douradas e caramelizadas. Acrescente as azeitonas, misture e deixe refogar por mais 2 minutos. Junte a farinha de mandioca, mexendo constantemente até que fique levemente dourada e soltinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

