7 receitas com maminha para o almoço

7 receitas com maminha para o almoço

Veja como preparar opções deliciosas com essa carne para as refeições
Se você está em busca de um ingrediente para o almoço que seja prático e delicioso, a maminha pode ser a escolha perfeita. Isso porque esse corte de carne, além de suculento e macio, é versátil e permite combinações surpreendentes que vão desde as típicas versões assadas até preparações com molho ou recheadas. E o melhor: facilita o dia a dia até de quem não tem muita experiência na cozinha.

A seguir, confira como preparar 7 receitas irresistíveis com maminha!

Maminha assada com batata

Ingredientes

  • 1 kg de maminha
  • 300 g de batata-bolinha cortada ao meio
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 talo de salsão
  • 1 folha de louro
  • 350 ml de cerveja-preta
  • 1 fio de óleo
  • 1 colher de chá de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um saco plástico para comida, coloque a maminha, a cebola, o alho, o salsão, o louro, o sal, a pimenta-do-reino e a cerveja-preta. Feche e deixe marinar por 2 horas na geladeira. Após, retire a carne do saco, coe o caldo e descarte os temperos. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure ambos os lados. Desligue o fogo e transfira a carne para uma assadeira. Acrescente o caldo reservado e a batata-bolinha e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Maminha na panela de pressão

Ingredientes

  • 45 ml de óleo
  • 1,5 kg de maminha cortada em cubos
  • 2 cebolas descascadas e fatiadas
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 240 ml de caldo de carne
  • 120 ml de vinho tinto seco
  • Sal, pimenta-calabresa, manjericão, sálvia e tomilho a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a maminha e doure. Acrescente a cebola, o alho, o caldo de carne, o vinho tinto e os temperos e misture. Tampe a panela e cozinhe por 45 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Sirva em seguida.

Maminha recheada com queijo

Ingredientes

  • 500 g de maminha
  • 300 g de batata descascada e picada
  • 350 g de queijo nozinho
  • 15 fatias de bacon
  • Sal, pimenta-do-reino moída, mostarda, azeite de oliva e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a maminha e, com o auxílio de uma faca afiada, faça um furo profundo no centro da carne. Tempere com sal e mostarda e recheie com o queijo. Tempere a parte externa com sal e pimenta-do-reino e cubra com as fatias de bacon. Ao redor, coloque as batatas e regue com azeite de oliva. Finalize polvilhando com orégano e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno e sirva em seguida.

Maminha com molho de maionese

Ingredientes

  • 1 kg de maminha
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1/2 xícara de chá de vinho tinto
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 2 xícaras de chá de água quente
  • 1 xícara de chá de maionese
  • Sal e páprica defumada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a maminha e tempere com sal, alho, páprica e louro. Regue com vinho tinto e reserve por 30 minutos. Após, em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure. Acrescente a cebola e refogue por 2 minutos. Junte a água, tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão.

Após, desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Transfira 1 xícara de chá do caldo do cozimento para uma panela. Coloque a maionese e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e sirva a carne acompanhada com o molho.

Dica: sirva decorado com tomilho.

Maminha com crosta crocante

Ingredientes

Carne

  • 1 kg de maminha
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Crosta

  • 100 g de manteiga
  • 50 ml de vinho branco seco
  • 1 colher de café de alho descascado e picado
  • 2 colheres de sopa de tomilho
  • 1 colher de sopa de orégano
  • 100 g de farinha de rosca
  • 2 colheres de sopa de castanha-de-caju triturada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da crosta e misture. Reserve. Em uma assadeira, coloque a maminha e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, cubra a peça com a crosta reservada, formando uma camada espessa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Maminha grelhada com limão-siciliano e pimenta-rosa

Ingredientes

  • 1 kg de maminha cortada em bifes grossos
  • Suco de 1 limão-siciliano
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de sopa de pimenta-rosa
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 fio de redução de vinagre balsâmico
  • Rodelas de limão-siciliano para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a maminha com sal, pimenta-do-reino, azeite de oliva e suco de limão-siciliano. Deixe marinar por 15 minutos. Após, aqueça uma grelha e coloque os bifes, deixando dourar por 4 minutos de cada lado, até criar as marcas da grelha e atingir o ponto desejado. Retire do fogo, finalize com pimenta-rosa por cima e um fio de redução de balsâmico. Sirva decorado com rodelas de limão-siciliano.

Maminha com cebola caramelizada

Ingredientes

  • 1 kg de maminha cortada em tiras grossas
  • 3 cebolas-roxas descascadas e fatiadas
  • 2 colheres de manteiga
  • 1 colher de sopa de açúcar mascavo
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a maminha com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça a manteiga, adicione a carne e doure todos os lados. Retire a carne e reserve. Na mesma panela, junte o açúcar mascavo e as cebolas-roxas e refogue até caramelizar. Volte a carne para a panela, acrescente água e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

