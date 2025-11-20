Maquiagem para pele negra: 7 dicas para escolher os produtos ideais / Crédito: EdiCase Beleza

O Dia da Consciência Negra é um momento de exaltar a riqueza da cultura, da história e das contribuições dos negros para a sociedade, reafirmando a importância da autoestima, da representatividade e do reconhecimento de suas lutas e conquistas ao longo do tempo. Além disso, também é uma oportunidade para celebrar o orgulho da pele negra, destacando sua beleza e singularidade. Neste cenário, a maquiagem entra para realçar ainda mais o aspecto natural de brilho das peles mais escuras. Por isso, o maquiador Emerson Damas lista 7 dicas para você acertar na hora de se produzir. Confira abaixo!

1. Escolha a base com subtom correto Para começar, é essencial encontrar uma base que tenha o subtom certo. Peles pretas costumam ter subtons quentes, neutros ou dourados, e escolher um produto que respeite esse tom é fundamental para um acabamento natural. Teste a base na linha do maxilar e opte por fórmulas que ofereçam um brilho natural, como bases hidratantes ou de acabamento luminoso, para manter a pele vibrante e radiante. 2. Valorize o brilho natural com iluminador O iluminador é um grande aliado para peles pretas. Aposte em tons dourados ou bronze, que trazem um efeito sofisticado e ressaltam o brilho natural. Aplique nas áreas estratégicas, como têmporas, ossinho do nariz e arco do cupido, para um glow que destaca a estrutura facial. Evite iluminadores muito claros, pois podem criar um contraste indesejado. 3. Sombra em tons vibrantes e metálicos A pele preta combina perfeitamente com sombras vibrantes e metálicas, que ganham ainda mais destaque no tom de pele escuro. Experimente tons de cobre, dourado, verde-esmeralda e azul, que trazem um toque ousado e sofisticado ao look. Para um efeito duradouro, use um primer de sombra para intensificar ainda mais as cores. 4. Blush em tons quentes e profundos Para o blush, escolha tons que complementem o tom da pele, como terracota, vinho ou marrom avermelhado. Eles garantem um ar saudável e natural. Evite blushes muito claros ou em tons frios, que podem destoar. Aplique suavemente nas maçãs do rosto e esfume bem para um acabamento harmonioso.

5. Contorno em tons profundos para definir os traços Para dar ainda mais dimensão ao rosto, utilize um contorno em tons mais profundos que o tom da pele. Tons de marrom-escuro com subtons quentes funcionam muito bem para criar definição, especialmente nas laterais do rosto, mandíbula e embaixo das maçãs do rosto. O contorno realça a estrutura facial sem deixar um efeito acinzentado, mantendo o visual natural e elegante. 6. Fixação e acabamento com pó translúcido Um bom pó translúcido pode ajudar a manter a maquiagem no lugar sem adicionar cor. No entanto, escolha um que não deixe resíduos brancos, pois eles podem se destacar em fotos e comprometer o visual. Opte por um pó fino e leve, aplicando apenas nas áreas onde a oleosidade costuma aparecer, como a zona T. Isso ajuda a fixar a maquiagem e a controlar o brilho, mantendo o acabamento impecável ao longo do dia. 7. Finalize com um batom impactante O batom pode ser o toque final perfeito para uma maquiagem impactante. Cores como vermelho, roxo, vinho e até um nude amarronzado destacam a boca e complementam a pele preta lindamente. Escolha um acabamento que combine com o estilo da make — matte para um look sofisticado ou gloss para um visual mais fresco e radiante.