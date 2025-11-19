Torta de frango: 3 receitas caseiras fáceis para o lanche da tarde

Torta de frango: 3 receitas caseiras fáceis para o lanche da tardeAprenda a preparar versões saborosas e práticas deste prato
Nada combina mais com um lanche da tarde acolhedor do que uma boa torta caseira. A versatilidade desse prato permite que ele seja apreciado em diversos momentos do dia, sempre trazendo aquele sabor reconfortante. Para quem deseja preparos fáceis e com textura marcante, a torta de frango é uma aposta segura. Com praticidade e ótimo rendimento, ela conquista pelo aroma irresistível e pela sensação de comida feita em casa. Experimente as receitas a seguir!
Torta de frango com requeijão cremoso
Ingredientes
Massa
- 4 xícaras de chá de farinha de trigo
- 200 g de manteiga gelada picada
- 1 ovo
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de fermento químico
- 1/2 xícara de chá de água gelada (aproximadamente)
Recheio
- 2 peitos de frango cozidos e desfiados
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída e páprica doce a gosto
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- 400 g de requeijão cremoso
- 1 gema de ovo batida para pincelar
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o sal e o fermento. Adicione a manteiga gelada e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida, com pedacinhos de manteiga ainda visíveis. Acrescente o ovo e incorpore. Adicione a água gelada aos poucos até formar uma massa homogênea e maleável, sem sovar demais. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos.
Recheio
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Junte o alho e mexa por 30 segundos. Acrescente o tomate e deixe murchar. Adicione o frango desfiado e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica doce.
Coloque o molho de tomate e misture. Polvilhe a farinha por cima do frango e mexa rapidamente. Adicione o leite e cozinhe até engrossar levemente. Desligue o fogo e misture o cheiro-verde. Deixe esfriar completamente antes de montar. O recheio deve ficar cremoso, porém firme, para sustentar a altura da torta.
Montagem
Abra 2/3 da massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma alta de 22 cm. Coloque metade do frango. Adicione uma camada generosa de requeijão cremoso. Cubra com o restante do frango. Abra o restante da massa e coloque como tampa. Aperte as bordas para selar bem. Pincele a gema batida. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 a 55 minutos, ou até a superfície ficar bem dourada. Sirva em seguida.
Torta de frango com cogumelo
Ingredientes
Massa
- 4 xícaras de chá de farinha de trigo
- 200 g de manteiga gelada em cubos
- 1 ovo
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de fermento químico
- 1/2 xícara de chá de água gelada
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
Recheio
- 600 g de peito de frango cortado em cubos grandes
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola picada
- 170 g de milho-verde
- 2 dentes de alho picados
- 250 g de cogumelo paris fatiado
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de caldo de frango
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 gema de ovo batida para pincelar
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o sal, o queijo ralado e o fermento. Acrescente a manteiga gelada e esfarele com as pontas dos dedos até formar uma farofa grossa. Adicione o ovo, misture e coloque a água gelada aos poucos até formar uma massa firme. Embrulhe com plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos.
Recheio
Em uma panela em fogo médio, aqueça a manteiga e doure os cubos de frango com sal e pimenta-do-reino. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola, o milho-verde e o alho até ficarem macios. Adicione o cogumelo e cozinhe até a água evaporar. Devolva o frango para a panela.
Polvilhe a farinha sobre tudo e mexa bem. Acrescente o leite e o caldo de trango, cozinhando até engrossar. Misture o creme de leite e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Deixe esfriar completamente.
Montagem
Abra 2/3 da massa com um rolo e forre o fundo e as laterais da forma alta. Preencha com todo o recheio frio. Abra a massa restante, cubra a torta e sele as bordas. Pincele a superfície com a gema de ovo. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 a 55 minutos até dourar. Aguarde 10 minutos para firmar antes de cortar. Sirva em seguida.
Torta de frango com pimentão e alho-poró
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de leite
- 1/4 de xícara de chá de óleo de soja
- 1/2 xícara de chá de água
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 500 g de peito de frango cozido e desfiado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 talo de alho-poró fatiado
- 1 pimentão vermelho picado
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de caldo de frango
- Sal, pimenta-do-reino moída e páprica doce a gosto
- 1 gema de ovo batida para pincelar
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, bata o leite, o óleo de soja, a água, o dente de alho, a farinha de trigo e o fermento químico até obter uma consistência homogênea. Transfira metade da massa para uma forma untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de trigo. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Junte o alho e mexa rapidamente. Acrescente o alho-poró e o pimentão e refogue até murchar. Adicione o frango desfiado e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Polvilhe a farinha de trigo sobre o refogado e mexa bem. Acrescente o leite e o caldo de frango, cozinhando até formar um creme encorpado. Misture o creme de leite e acerte os temperos. Deixe esfriar totalmente.
Despeje o recheio sobre a massa na forma e cubra com o restante da massa. Pincele com a gema de ovo. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 a 55 minutos ou até dourar e espere 10 minutos antes de cortar. Sirva em seguida.