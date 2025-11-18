Receitas com músculo: 4 pratos econômicos, práticos e nutritivos para o almoço

Receitas com músculo: 4 pratos econômicos, práticos e nutritivos para o almoçoVeja como preparar opções saborosas com esse corte de carne
O músculo é um dos cortes mais nutritivos da carne bovina, rico em colágeno, ferro e proteínas que sustentam o organismo e promovem saciedade. Quando cozido lentamente, ganha maciez e sabor intenso, tornando-se uma excelente base para refeições.
Pensando nisso, reunimos preparos econômicos que aproveitam esse potencial nutricional. Confira abaixo receitas com músculo econômicas, práticas e nutritivas para o almoço!
Ensopado de músculo com legumes
Ingredientes
- 1 kg de músculo bovino cortado em cubos grandes
- 3 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 2 cenouras cortadas em pedaços grossos
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 1 folha de louro
- 1/2 colher de chá de páprica doce
- 1/2 colher de chá de cominho
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- Cheiro-verde-picado e sal a gosto
- 1 l de caldo de carne quente
Modo de preparo
Aqueça uma panela de pressão no fogo alto, adicione o óleo e coloque os cubos de músculo. Doure bem todos os lados. Retire o excesso de líquido se necessário para manter a selagem. Adicione a cebola e o alho à panela e refogue até ficarem dourados. Coloque a farinha de trigo e misture rapidamente para incorporar. Acrescente o extrato de tomate e mexa por 1 minuto.
Tempere com sal, páprica, cominho, pimenta-do-reino e adicione o louro. Despeje o caldo quente, misture e tampe a panela. Deixe cozinhar em fogo médio por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Acrescente as batatas e as cenouras. Cozinhe por mais 25 minutos, em fogo médio com a panela destampada, até que os legumes fiquem cozidos, mas ainda inteiros. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.
Macarrão cremoso com músculo desfiado
Ingredientes
- 300 g de macarrão parafuso
- 500 g de músculo cozido e desfiado
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- Água para cozinhar
- 2 tomates bem maduros
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto
- Água
Modo de preparo
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente os tomates e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até os tomates desmancharem. Adicione o músculo desfiado e deixe encorpar. Misture o creme de leite. Junte o macarrão, misture e sirva em seguida.
Estrogonofe de músculo
Ingredientes
- 700 g de músculo bovino cortado em cubos médios
- 2 xícaras de chá de cogumelo paris fatiado
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 1 colher de sopa de mostarda
- 1 colher de sopa de molho inglês
- 1 xícara de chá do caldo do cozimento da carne
- 1 xícara de chá de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
- Água
Modo de preparo
Coloque o músculo em cubos na panela de pressão. Cubra com água e adicione uma pitada de sal. Cozinhe por 45-50 minutos após pegar pressão, até ficar bem macio. Aguarde a pressão sair, abra a panela e reserve 1 xícara de chá do caldo do cozimento. Escorra o restante do líquido.
Depois, aqueça o azeite em uma panela larga em fogo médio. Adicione o músculo cozido e deixe dourar. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa rapidamente. Adicione o cogumelo e refogue até que fique dourado e solte aroma. Acrescente o extrato de tomate, o molho inglês e a mostarda. Misture bem.
Despeje o caldo do cozimento do músculo. Volte a carne dourada para a panela. Cozinhe em fogo médio até o molho reduzir e ganhar corpo. Adicione o creme de leite e mexa até ficar espesso, brilhante e encorpado. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Polvilhe salsinha picada por cima. Sirva sem seguida.
Dica: sirva com purê de batata.
Músculo acebolado com pimentões
Ingredientes
- 700 g de músculo cortado em tiras grossas
- 2 cebolas fatiadas
- 1 pimentão vermelho fatiado
- 1 pimentão verde fatiado
- 3 dentes de alho picados
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 1 fio de óleo
- 3 colheres de sopa de água
Modo de preparo
Em uma panela em fogo médio, aqueça o óleo e doure as tiras de músculo. Acrescente o alho e refogue. Junte as cebolas e os pimentões, mexendo até murcharem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque a água, tampe e cozinhe em fogo baixo até o músculo ficar macio. Sirva em seguida.