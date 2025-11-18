Batata-doce: 6 receitas práticas e saudáveis para o lanche da tarde / Crédito: EdiCase Culinaria

Além de ser rica em fibras, vitaminas e minerais, a batata-doce oferece energia de forma gradual, ajudando a manter a saciedade por mais tempo. Com um sabor único, pode ser preparada de diversas formas e, até mesmo, usada em receitas para o lanche da tarde, sendo uma alternativa prática para a correria do dia a dia. A seguir, confira 6 receitas práticas para o lanche da tarde com batata-doce!

Bolinho de batata-doce com frango Ingredientes 2 batatas-doces laranjas

laranjas 300 g de peito de frango cozido e desfiado

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 dente de alho picado

1 colher de chá de azeite de oliva

Páprica doce, salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água Modo de preparo Descasque as batatas-doces, corte em pedaços, coloque em uma panela e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem bem macias. Escorra e amasse bem com um garfo. Em uma tigela grande, misture a batata-doce amassada, o frango desfiado, o ovo, a farinha de aveia, o alho, o sal, a pimenta-do-reino, a páprica e a salsinha. Mexa bem até formar uma massa homogênea. Com as mãos levemente úmidas, molde pequenas porções da massa em formato de bolinhos. Disponha os bolinhos em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Pincele um pouco de azeite sobre os bolinhos e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25-30 minutos, virando na metade do tempo para dourar uniformemente. Sirva em seguida. Panqueca de batata-doce com aveia Ingredientes 4 colheres de sopa de batata-doce cozida e amassada

6 colheres de sopa de farinha de aveia

2 ovos

1 colher de chá de sementes de chia

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de fermento em pó

Óleo de coco para untar

Mel a gosto Modo de preparo Em um recipiente, misture a batata-doce e os ovos até ficar homogêneo. Em seguida, adicione a farinha de aveia, a semente de chia, a canela e o fermento. Misture até obter uma massa consistente. Reserve. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção da massa na frigideira. Cozinhe até formar bolhas e vire a panqueca para cozinhar do outro lado. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida com mel. Biscoito de polvilho com batata-doce Ingredientes 250 g de polvilho azedo

azedo 75 ml de azeite

2 colheres de chá de sal

2 batatas-doces descascadas, cozidas e amassadas

150 ml de água

Azeite para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o polvilho azedo, o azeite e o sal e misture até formar uma farofa. Adicione a batata-doce e misture novamente. Acrescente a água, aos poucos, e amasse até a massa desgrudar das mãos. Reserve.

Coloque a massa em um saco de confeiteiro e modele os biscoitos em uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 160 °C por 35 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e sirva. Muffin de batata-doce Ingredientes 150 g de batata-doce descascada, cozida e amassada

2 ovos

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de leite integral

1 colher de chá de essência de baunilha

1 1/2 xícaras de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de canela em pó

em pó 1 pitada de sal

Nozes para decorar

Azeite para untar Modo de preparo Em uma tigela grande, misture a batata-doce, os ovos, o óleo, o açúcar, o leite e a essência de baunilha. Mexa até obter uma mistura homogênea. Peneire a farinha de aveia, o fermento, a canela e o sal sobre a mistura líquida. Misture delicadamente até incorporar tudo. Distribua a massa nas forminhas para muffins untadas com azeite, preenchendo até 3/4 de cada uma. Adicione as nozes por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos. Aguarde esfriar, desenforme e sirva em seguida.