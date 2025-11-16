Tarot semanal: previsão para os signos de 17 a 23 de novembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

A semana, conforme as cartas do tarot, mostrará um movimento de transformação interna e amadurecimento emocional para todos os signos. Será um período em que cada um sentirá o chamado para agir com mais coragem, clareza e verdade, deixando para trás o que não faz mais sentido e abrindo espaço para novas possibilidades. A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – A Força A carta “A Força” revela coragem e autoconfiança. Você estará mais poderoso(a) do que imagina, capaz de lidar com qualquer desafio com calma e sabedoria. Nesta semana, procure usar a sua garra sem perder a doçura. Touro – Oito de Copas A carta “Oito de Copas” indica despedidas necessárias. Será o momento de se afastar do que não lhe faz bem e buscar algo mais verdadeiro. Liberar o passado abrirá espaço para o novo florescer. Gêmeos – Valete de Paus A carta “Valete de Paus” acende o fogo da inspiração. Surgirão ideias criativas, novos planos e uma vontade intensa de agir. Nesta semana, será importante não esperar condições perfeitas, apenas começar. Câncer – Dez de Ouros A carta “Dez de Ouros” anuncia estabilidade e segurança. Laços familiares, conquistas e alegrias compartilhadas marcarão a semana. Será tempo de celebrar o que tem sido construído com amor.

Leão – Cinco de Espadas A carta “Cinco de Espadas” pede cuidado com disputas e egos. Nem toda vitória valerá o desgaste. Você precisará escolher suas batalhas e manter sua paz acima de tudo. Virgem – Rainha de Copas A carta “Rainha de Copas” fala de empatia e intuição. Você poderá confiar nos seus sentimentos e cuidar do seu emocional. Ouvir o coração será mais sábio do que seguir apenas a lógica. Libra – O Louco A carta “O Louco” o(a) convida a se jogar no desconhecido. Novos caminhos pedirão coragem e leveza. Você poderá seguir o fluxo e se permitir começar algo sem medo do que virá.

Escorpião – Oito de Ouros A carta “Oito de Ouros” mostra dedicação e aperfeiçoamento. Você poderá aprimorar seus dons e construir algo sólido. Nesta semana, será importante continuar investindo no que ama. Sagitário – Cinco de Copas A carta “Cinco de Copas” traz reflexão sobre perdas. Você deverá olhar para o que ainda tem e pode florescer. A esperança estará mais perto do que parece. Capricórnio – Rei de Paus A carta “Rei de Paus” desperta sua liderança natural. Será a hora de assumir o comando com confiança e visão. Poderá usar sua força para inspirar quem estiver ao seu redor.

Aquário – Nove de Copas A carta “Nove de Copas” traz satisfação e plenitude emocional. Será o momento de se orgulhardo que conquistou e agradecer pela abundância ao seu redor. Peixes – Quatro de Espadas A carta “Quatro de Espadas” pede pausa e descanso. Sua mente precisará de silêncio e seu corpo, de calma. Será importante tirar um tempo para recarregar e recuperar a energia antes do próximo passo. Victor Valentim