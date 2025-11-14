Carne de panela: 7 receitas que vão te surpreender

Carne de panela: 7 receitas que vão te surpreenderAprenda a preparar opções deliciosas suculentas para deixar as refeições do dia mais gostosas
A carne de panela é uma das receitas mais versáteis e gostosas da culinária, perfeita para quem busca uma refeição reconfortante e prática. Com diferentes combinações de ingredientes, é possível transformar cortes simples em pratos surpreendentes, cheios de sabor e textura.
A seguir, confira 7 receitas de carne de panela que se destacam pelo sabor marcante e modos de preparos que farão toda a diferença no seu dia a dia.
Carne de panela com legumes
Ingredientes
- 1 kg de músculo cortado em pedaços
- 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de óleo
- 2 ramos de alecrim
- 2 folhas de louro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de extrato de tomate
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione os pedaços de carne e doure todos os lados. Tempere com sal, pimenta-do-reino, folhas de louro e alecrim. Adicione as batatas, as cenouras, o extrato de tomate e a água. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Ligue o fogo e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até os legumes ficarem macios e o molho engrossar. Sirva em seguida.
Carne de panela com vinho tinto
Ingredientes
- 1 kg de patinho cortado em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 xícara de chá de vinho tinto seco
- 1 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 2 folhas de louro
- Sal e orégano a gosto
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente os cubos de carne e doure-os. Adicione o vinho tinto, a água, o extrato de tomate, as folhas de louro, o sal e o orégano. Tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Ligue o fogo e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.
Carne de panela com mandioca
Ingredientes
- 1 kg de costela bovina desossada
- 2 colheres de sopa de óleo
- 500 g de mandioca descascada e cortada em pedaços
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- Sal, pimenta-do-reino moída e cominho em pó a gosto
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere a costela bovina com sal, pimenta-do-reino e cominho. Reserve. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure a cebola e o alho. Junte a carne e doure todos os lados. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Abra a panela, acrescente a mandioca e cozinhe em fogo médio até ela ficar cremosa. Sirva em seguida.
Carne de panela com cenoura
Ingredientes
- 1 kg de acém cortado em cubos
- 400 g de tomate pelado
- 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 colher de chá de sal
- Cheiro-verde picado a gosto
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne e doure todos os lados. Coloque o tomate pelado, a cenoura, o cheiro-verde, o sal e a água. Tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Ligue o fogo e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.
Carne de panela com bacon
Ingredientes
- 1 kg de coxão duro cortado em pedaços
- 100 g de bacon picado
- 2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 xícara de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure o bacon. Retire o bacon da panela e reserve. Na mesma panela, doure os pedaços de carne e adicione o alho. Acrescente as cebolas, o bacon, a água, o sal e a pimenta-do-reino. Tampe a panela e cozinhe por 35 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Ligue o fogo e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.
Carne de panela com cerveja preta
Ingredientes
- 1 kg de acém cortado em cubos
- 350 ml de cerveja preta
- 2 cebolas descascadas e fatiadas
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de óleo
- 2 folhas de louro
- 1 colher de chá de sal
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure os cubos de carne. Adicione o alho e a cebola e refogue até ficarem levemente dourados. Acrescente a cerveja preta, as folhas de louro, o sal e a água, tampe a panela e cozinhe por 35 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Ligue o fogo e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.
Carne de panela cremosa
Ingredientes
- 1 kg de acém cortado em cubos
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 1 1/2 xícara de chá de caldo de carne
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de cominho em pó
- Ramos de tomilho para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e doure a carne. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Polvilhe com farinha de trigo e misture. Adicione o extrato de tomate, o caldo de carne e mexa até dissolver a farinha. Tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica doce e cominho. Reduza o fogo e, com a panela semi-tampada, cozinhe até que a carne fique macia e o molho encorpado. Finalize com tomilho e sirva em seguida.