Carne de panela: 7 receitas que vão te surpreender

Carne de panela: 7 receitas que vão te surpreender

Aprenda a preparar opções deliciosas suculentas para deixar as refeições do dia mais gostosas
A carne de panela é uma das receitas mais versáteis e gostosas da culinária, perfeita para quem busca uma refeição reconfortante e prática. Com diferentes combinações de ingredientes, é possível transformar cortes simples em pratos surpreendentes, cheios de sabor e textura.

A seguir, confira 7 receitas de carne de panela que se destacam pelo sabor marcante e modos de preparos que farão toda a diferença no seu dia a dia.

Carne de panela com legumes

Ingredientes

  • 1 kg de músculo cortado em pedaços
  • 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 2 ramos de alecrim
  • 2 folhas de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione os pedaços de carne e doure todos os lados. Tempere com sal, pimenta-do-reino, folhas de louro e alecrim. Adicione as batatas, as cenouras, o extrato de tomate e a água. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Ligue o fogo e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até os legumes ficarem macios e o molho engrossar. Sirva em seguida.

Carne de panela com vinho tinto

Ingredientes

  • 1 kg de patinho cortado em cubos
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 xícara de chá de vinho tinto seco
  • 1 xícara de chá de água
  • 1 colher de sopa de extrato de tomate
  • 2 folhas de louro
  • Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente os cubos de carne e doure-os. Adicione o vinho tinto, a água, o extrato de tomate, as folhas de louro, o sal e o orégano. Tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Ligue o fogo e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.

Carne de panela com mandioca

Ingredientes

  • 1 kg de costela bovina desossada
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 500 g de mandioca descascada e cortada em pedaços
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cominho em pó a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a costela bovina com sal, pimenta-do-reino e cominho. Reserve. Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure a cebola e o alho. Junte a carne e doure todos os lados. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Abra a panela, acrescente a mandioca e cozinhe em fogo médio até ela ficar cremosa. Sirva em seguida.

Carne de panela com cenoura

Ingredientes

  • 1 kg de acém cortado em cubos
  • 400 g de tomate pelado
  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 colher de chá de sal
  • Cheiro-verde picado a gosto
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne e doure todos os lados. Coloque o tomate pelado, a cenoura, o cheiro-verde, o sal e a água. Tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Ligue o fogo e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.

Carne de panela com bacon

Ingredientes

  • 1 kg de coxão duro cortado em pedaços
  • 100 g de bacon picado
  • 2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 xícara de chá de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure o bacon. Retire o bacon da panela e reserve. Na mesma panela, doure os pedaços de carne e adicione o alho. Acrescente as cebolas, o bacon, a água, o sal e a pimenta-do-reino. Tampe a panela e cozinhe por 35 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Ligue o fogo e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.

Carne de panela com cerveja preta

Ingredientes

  • 1 kg de acém cortado em cubos
  • 350 ml de cerveja preta
  • 2 cebolas descascadas e fatiadas
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 2 folhas de louro
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e doure os cubos de carne. Adicione o alho e a cebola e refogue até ficarem levemente dourados. Acrescente a cerveja preta, as folhas de louro, o sal e a água, tampe a panela e cozinhe por 35 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão da panela sair. Ligue o fogo e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até o molho engrossar. Sirva em seguida.

Carne de panela cremosa

Ingredientes

  • 1 kg de acém cortado em cubos
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de extrato de tomate
  • 1 1/2 xícara de chá de caldo de carne
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • Ramos de tomilho para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e doure a carne. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Polvilhe com farinha de trigo e misture. Adicione o extrato de tomate, o caldo de carne e mexa até dissolver a farinha. Tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica doce e cominho. Reduza o fogo e, com a panela semi-tampada, cozinhe até que a carne fique macia e o molho encorpado. Finalize com tomilho e sirva em seguida.

