Chá caseiro termogênico: 3 receitas rápidas e saudáveis / Crédito: EdiCase Culinaria

Os chás termogênicos são grandes aliados de quem busca mais energia e um estímulo natural para a queima de calorias — tudo isso sem abrir mão do sabor. Preparados com ingredientes simples e ricos em propriedades revitalizantes, podem ser feitos em casa em poucos minutos, oferecendo disposição e bem-estar a cada gole. Seus efeitos são ainda melhores quando combinados com uma rotina regular de exercícios físicos e uma alimentação equilibrada. Abaixo, confira 3 receitas de chá termogênico para fazer em casa!