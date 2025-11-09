Tarot semanal: previsão para os signos de 10 a 16 de novembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

A semana trará uma energia de renovação, aprendizado e crescimento pessoal para todos os signos. Será um período em que o trabalho em equipe e as parcerias ganharão destaque, favorecendo conquistas e novas oportunidades. As cartas do tarot indicam o encerramento de ciclos antigos e o início de uma fase mais inspiradora, em que a fé, a paciência e a clareza nas decisões farão toda a diferença. A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Três de Ouros O trabalho em equipe será tudo! A carta “Três de Ouros” mostra que boas parcerias poderão te levar mais longe do que você imagina. Por isso, nesta semana, tente colaborar, trocar ideias e valorizar quem soma com você. Touro – O Mundo Será o momento de colher os frutos e se sentir completo(a). A carta “O Mundo” anuncia conquistas e realizações. Nesta semana, procure curtir o que alcançou — e se preparar para novos voos! Gêmeos – Rei de Espadas A razão será sua melhor amiga. A carta “Rei de Espadas” pede clareza, foco e inteligência nas decisões. Você precisará cortar o excesso e dizer o que precisa ser dito, sem medo. Câncer – Quatro de Copas Nesta semana, será importante tomar cuidado para não deixar o tédio te pegar. A carta “Quatro de Copas” fala de um desânimo passageiro — mas a solução estará em olhar para algo novo. Tente abrir o coração para as oportunidades que estarão bem à sua frente.

Leão – Nove de Paus Você já superou tanto — e está quase lá! A carta “Nove de Paus” fala de persistência e força. Será importante continuar firme, mesmo que o cansaço bata. A vitória estará na próxima curva. Virgem – O Hierofante Sabedoria e tradição te guiarão. A carta “O Hierofante” fala sobre aprender com o passado e seguir seu propósito com fé. Nesta semana, será importante escutar os conselhos certos e seguir seu caminho com serenidade. Libra – Dois de Copas O amor estará no ar — e não só o romântico! A carta “Dois de Copas” fala de conexões sinceras, parcerias equilibradas e harmonia nas relações. Por isso, nesta semana, tente se entregar com confiança.

Escorpião – Dez de Espadas Será um fim de ciclo total! A carta “Dez de Espadas” marca o encerramento de uma fase que deu o que tinha para dar. Será essencial levantar a cabeça, porque o recomeço iniciará. Sagitário – Sete de Ouros A paciência será a palavra da vez. A carta “Sete de Ouros” mostra que o que você plantou, crescerá — mesmo que ainda não pareça. Nesta semana, será importante continuar regando seus sonhos. Capricórnio – A Estrela Esperança e inspiração estarão em alta! A carta “A Estrela” te convidará a sonhar alto e acreditar no melhor. O futuro sorrirá para você — e você deverá seguir sua luz sem medo.

Aquário – Rainha de Espadas A mente estará afiada — e a língua também. A carta “Rainha de Espadas” fala de clareza, autonomia e inteligência emocional. Nesta semana, tente ser direto(a), mas sem perder a ternura. Peixes – Cavaleiro de Ouros Devagar e sempre. A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra que o progresso virá com constância e paciência. Você deverá continuar firme — cada passo seu te levará ao destino certo. Victor Valentim