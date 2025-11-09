3 receitas de pudim que não precisam ir ao forno / Crédito: EdiCase Culinaria

Se existe uma sobremesa que conquista corações há gerações, é o pudim. Cremoso, doce na medida certa e extremamente saboroso, ele é puro aconchego. Além disso, é totalmente possível preparar esse doce sem precisar do forno. E o mais incrível: o gosto e a textura não perdem em nada para a versão tradicional. Abaixo, confira como preparar algumas opções! Pudim de leite condensado Ingredientes Pudim

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

395 ml de leite

10 g de gelatina em pó sem sabor Calda 2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de água Modo de preparo Em um recipiente, dissolva a gelatina sem sabor conforme as instruções do fabricante. Transfira para o liquidificador, adicione o leite condensado, o creme de leite e o leite e bata até obter uma massa lisa e homogênea. Reserve. Em uma panela em fogo baixo, derreta o açúcar, mexendo sempre até obter um caramelo. Aos poucos, regue com a água e misture até obter uma calda lisa e dourada. Desligue o fogo e, com cuidado, distribua a calda em forminhas para pudim. Aguarde esfriar por 10 minutos e cubra com a massa de pudim, preenchendo 2/3 do volume de cada forminha. Leve à geladeira até firmar e sirva em seguida. Pudim de pão Ingredientes Pudim

500 ml de leite integral

1 xícara de chá de açúcar

4 pães franceses picados

franceses picados 3 ovos Calda 2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de água Modo de preparo Em uma forma redonda para pudim, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até obter uma calda levemente dourada. Desligue o fogo e gire a forma para espalhar o caramelo nas laterais. Reserve. Em um liquidificador, bata o leite integral, o açúcar, os pães franceses e os ovos até obter uma massa homogênea. Despeje a mistura na forma caramelizada e, em uma panela que caiba a forma, leve ao fogo médio em banho-maria. Tampe e cozinhe por 35 minutos. Desligue o fogo, aguarde esfriar e leve à geladeira por 2 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida. Pudim de chocolate Ingredientes Pudim