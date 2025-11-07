7 receitas práticas de panqueca vegana

7 receitas práticas de panqueca veganaVeja como utilizar ingredientes de origem vegetal para preparar opções deliciosas
Seja no café da manhã ou lanche da tarde, as panquecas são sempre uma ótima opção. E se você segue uma dieta vegana ou simplesmente quer experimentar novas opções deste prato, o que não falta são alternativas sem ingredientes de origem animal, desde a clássica com banana e aveia até as inovadoras com vegetais.
Abaixo, confira como preparar 7 receitas de panqueca vegana irresistíveis!
Panqueca vegana de espinafre recheada
Ingredientes
Recheio
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- Polpa de 1 abacate fatiado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre
- 3 xícaras de chá de leite de soja
- 3 colheres de sopa de linhaça hidratada em 9 colheres de sopa de água
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 pitada de sal
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as folhas de espinafre, o leite de soja, a mistura de linhaça com água, a farinha de trigo integral, o sal e uma colher de sopa de azeite e bata até obter uma massa homogênea. Após, unte uma frigideira com o restante do azeite e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque uma concha de massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo, recheie a panqueca com o espinafre e o abacate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Dobre ao meio e repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.
Panqueca vegana de banana com aveia e uva-passa
Ingredientes
- 1 banana descascada e amassada
- 1 colher de sopa de uva-passa
- 2 colheres de sopa de flocos de aveia
- 1 colher de chá de sementes de chia
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Óleo vegetal para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a banana e a aveia e misture até obter uma consistência homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 5 minutos. Após, acrescente as sementes de chia e o fermento químico e misture. Por último, coloque a uva-passa e mexa para incorporar. Reserve. Unte uma frigideira com óleo vegetal e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque a massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Panqueca vegana de lentilha vermelha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha vermelha
- 1 xícara de chá de água
- 1 colher de chá de sal
- 1/4 de colher de chá de alho-poró picado
- 1/2 colher de chá de páprica defumada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo vegetal para untar
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a lentilha e a água. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Após, escorra, lave os grãos em água corrente e disponha em um liquidificador. Adicione uma xícara de chá de água, o sal, o alho-poró, a páprica defumada e a pimenta-do-reino e bata até obter uma massa uniforme. Unte uma frigideira com óleo vegetal e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque uma concha de massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.
Panqueca vegana doce de cenoura
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de leite de soja
- 1cenoura descascada e picada
- 3/4 de xícara de chá de açúcar
- 2 colheres de chá de fermento químico em pó
- 3 colheres de sopa de óleo
- 1 colher de sopa de vinagre de maçã
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- Óleo vegetal para untar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite de soja, o óleo e a cenoura e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o fermento químico e misture. Adicione a mistura do liquidificador e o vinagre e mexa até obter uma massa uniforme. Reserve.
Unte uma frigideira com óleo vegetal e leve ao fogo baixo para aquecer. Coloque uma concha de massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Sirva em seguida.
Panqueca vegana com vegetais
Ingredientes
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 xícara de chá de leite de soja
- 1 colher de sopa de linhaça hidratada em 3 colheres de sopa de água
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de repolho fatiado
- 1 alho-poró fatiado
- 2 cenouras descascadas e raladas
- 2 colheres de sopa de água
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o repolho, o alho-poró e a cenoura e refogue por 3 minutos. Acrescente a água e refogue até secar. Tempere os vegetais com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em um liquidificador, coloque a farinha de aveia, o leite de soja, a mistura de linhaça com água, o fermento químico e uma pitada de sal e bata até obter uma massa uniforme. Reserve.
Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque uma concha de massa sobre ela e espalhe para formar um disco de panqueca. Doure e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa. Recheie com os vegetais e enrole. Sirva em seguida.
Panqueca vegana de chocolate com mirtilo
Ingredientes
- 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1/4 de xícara de chá de cacau em pó sem açúcar
- 2 colheres de sopa de açúcar demerara
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- 1 xícara de chá de leite de aveia
- 1 colher de sopa de óleo vegetal
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- Mirtilo para servir
- Óleo vegetal para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque a farinha de amêndoas, o cacau em pó, o açúcar demerara, o fermento químico e o sal. Misture bem. Acrescente o leite de aveia, o óleo vegetal e o extrato de baunilha. Misture até formar uma massa lisa e homogênea, sem grumos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio untada levemente com óleo vegetal. Coloque uma concha da massa no centro da frigideira e espalhe delicadamente para formar a panqueca. Deixe cozinhar por cerca de 2 minutos, até que se formem bolhas na superfície. Vire com cuidado e doure o outro lado por mais 1 a 2 minutos. Repita o processo até terminar a massa, untando a frigideira sempre que necessário. Sirva as panquecas com o mirtilo.
Panqueca vegana de abobrinha
Ingredientes
- 1 xícara de chá de abobrinha ralada
- 1/2 xícara de chá de cebola picada
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Cebolinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque a abobrinha e a cebola. Acrescente o leite vegetal e o azeite e misture bem. Adicione a farinha de trigo, o sal, a pimenta-do-reino e a cebolinha. Mexa até formar uma massa cremosa e uniforme. Por último, junte o fermento químico e misture delicadamente. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio untada com um fio de azeite. Coloque uma porção da massa e espalhe levemente. Cozinhe por cerca de 2 a 3 minutos, até dourar as bordas. Vire com cuidado e doure o outro lado por mais 1 a 2 minutos. Repita o processo até terminar toda a massa. Sirva em seguida.