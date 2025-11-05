9 receitas de saladas detox para o jantar / Crédito: EdiCase Culinaria

As saladas detox são nutritivas e repletas de ingredientes saudáveis para um jantar leve e equilibrado. Ademais, por terem bastante vitaminas, minerais e fibras, se integram à dieta de maneira prática e fácil. Além disso, ajudam a manter a alimentação balanceada, bem como auxiliam na eliminação de toxinas e no fornecimento de energia ao corpo. Abaixo, veja 9 receitas de saladas detox saborosas para você experimentar no jantar!

Salada detox de quinoa e espinafre Ingredientes 200 g de quinoa cozida

1 pimentão amarelo cortado em pedaços

1 pimentão vermelho cortado em pedaços

1 tomate cortado em pedaços

1 abacate cortado em pedaços

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, folhas de espinafre e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela, misture a quinoa cozida, os pimentões, o abacate e o tomate. Logo após, adicione as folhas de espinafre e mexa delicadamente. Tempere a salada com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture os ingredientes e sirva em seguida. Salada detox de beterraba e maçã-verde Ingredientes 1 beterraba ralada

ralada 1 maçã-verde picada

50 g de nozes picadas

Suco de 1 limão

200 ml de iogurte natural

Sal, folhas de alface e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque a beterraba, a maçã-verde e as nozes. Misture bem os ingredientes e, em seguida, adicione as folhas de alface. Em outro recipiente, misture o iogurte natural, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva a salada com o molho de iogurte. Salada detox de frango grelhado com abacaxi Ingredientes 200 g de peito de frango grelhado e cortado em fatias

1 abacaxi cortado em pedaços

cortado em pedaços 1 abacate cortado em fatias

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de mel

Suco de 1 limão

Sal, folhas de rúcula e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, junte o abacaxi, o frango grelhado, o abacate e misture delicadamente. Acrescente as folhas de rúcula. Em um recipiente, misture o azeite de oliva, o mel, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva a salada em seguida com o molho. Salada detox de legumes assados Ingredientes 1 berinjela cortada em cubos

1 cenoura cortada em cubos

cortada em cubos 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos

1/2 pimentão amarelo cortado em cubos

1/2 pimentão verde cortado em cubos

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de vinagre balsâmico

Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma forma, coloque todos os vegetais, regue com azeite de oliva e vinagre balsâmico e tempere com sal e pimenta-do-reino. Salpique o manjericão e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.

Salada detox de tofu com legumes e molho de gergelim Ingredientes 200 g de tofu firme cortado em cubos

1 abobrinha cortada em rodelas finas

1 cenoura cortada em tiras finas

cortada em tiras finas 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1 colher de chá de sementes de gergelim tostadas

Suco de 1 limão

Azeite, folhas de coentro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Grelhe o tofu em uma frigideira antiaderente com um fio de azeite em fogo médio até dourar todos os lados. Em outra frigideira, em fogo médio, salteie a abobrinha, a cenoura e o pimentão por 3 a 4 minutos. Misture o tofu com os legumes em uma tigela. Prepare o molho combinando o suco de limão e o azeite restante. Regue a salada e finalize com sementes de gergelim e coentro fresco. Sirva em seguida. Salada detox de pepino, manga e gengibre Ingredientes 1 pepino japonês cortado em rodelas finas

japonês cortado em rodelas finas 1 manga madura cortada em cubos

1/2 cebola-roxa cortada em tiras finas

1 colher de chá de gengibre ralado

2 colheres de sopa de vinagre de arroz

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sementes de gergelim tostadas

Folhas de coentro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela, misture o pepino, a manga e a cebola-roxa. Acrescente o gengibre ralado e mexa delicadamente. Em outro recipiente, bata o azeite de oliva, o vinagre de arroz, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e finalize com as sementes de gergelim e o coentro antes de servir. Salada detox de feijão-preto Ingredientes 200 g de feijão-preto cozido e escorrido

cozido e escorrido 100 g de milho-verde cozido

1 abacate cortado em cubos

1/2 pepino cortado em cubos

1 tomate cortado em pedaços

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, junte o feijão-preto, o milho-verde, o tomate, o abacate e o pepino. Depois, acrescente o coentro e tempere a salada com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Mexa bem todos os ingredientes e sirva.