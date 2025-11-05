7 receitas saborosas de torta de liquidificador

Veja como preparar opções deliciosas para qualquer momento do dia

Em ocasiões especiais ou refeições do dia a dia, esta é uma escolha que conquista a maioria das pessoas, tanto por sua textura quanto pela possibilidade de criar sabores irresistíveis. Por isso, selecionamos algumas receitas de torta de liquidificador para você degustar com a família e os amigos. Confira!

A torta, além de saborosa, se destaca pela sua incrível versatilidade. Doce ou salgada, essa delícia culinária se adapta aos mais diversos paladares. Ademais, sua praticidade e rapidez na preparação a tornam uma opção perfeita para quem busca uma receita deliciosa sem comprometer o tempo.

Em um liquidificador, bata a farinha de trigo, o leite, o óleo, os ovos, o sal e o fermento até obter uma mistura homogênea. Reserve.

Em uma assadeira untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, coloque metade da massa, distribua o queijo e o presunto e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.

No liquidificador, coloque o leite, os ovos e o óleo. Bata até obter uma mistura cremosa e uniforme. Acrescente a farinha de trigo, o queijo parmesão ralado e o requeijão cremoso. Continue batendo até formar uma massa lisa. Adicione o fermento em pó e misture delicadamente com uma colher ou espátula, apenas para incorporar. Reserve.

Corte as fatias de queijo prato, cheddar e muçarela em pedaços médios. Misture os queijos em uma tigela para que fiquem bem distribuídos. Reserve o queijo parmesão ralado para polvilhar sobre a torta antes de assar.

Unte uma forma média com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa e espalhe de maneira uniforme. Distribua o recheio de queijos por toda a superfície. Cubra com o restante da massa e finalize polvilhando o queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 45 minutos, ou até que a torta esteja firme e dourada. Retire do forno, deixe amornar e sirva em seguida.

Torta de espinafre com ricota

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de óleo de soja

2 xícaras de chá de leite

3 colheres de sopa de parmesão ralado

1 colher de café de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de amido de milho

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

Folhas de 1 maço de espinafre picadas

3 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

2 cebolas picadas

500 g de ricota ralada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata todos os ingredientes da massa até obter uma mistura homogênea. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por 1 minuto. Acrescente o espinafre, o sal e a pimenta-do-reino. Refogue até secar a água. Reserve.

Montagem

Em um refratário untado com óleo e enfarinhado com farinha de trigo, coloque metade da massa, o refogado de espinafre e a ricota, cobrindo com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Torta cremosa de palmito

Ingredientes

500 ml de leite

500 g de farinha de trigo

250 ml de óleo

3 ovos

1 colher de sopa de fermento em pó

200 g de palmito em conserva cortado em rodelas

200 g de requeijão cremoso

150 g de queijo parmesão ralado

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite, a farinha de trigo, o óleo, os ovos e o fermento em pó até obter uma mistura homogênea. Depois, em um refratário untado com óleo e enfarinhado com farinha de trigo, coloque a massa e cubra com o requeijão. Distribua o palmito cortado sobre o requeijão e polvilhe queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Torta de grão-de-bico e lentilha com recheio de escarola

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de grão-de-bico cru

1/2 xícara de chá de lentilha vermelha crua

vermelha crua 3 ovos

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Água para demolho

Recheio

1 xícara de chá de escarola picada

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de ricota amassada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em tigelas separadas, deixe o grão-de-bico e a lentilha de molho em água por pelo menos 8 horas. Depois, escorra. Coloque em panelas separadas, cubra com água e cozinhe em fogo médio até que fiquem macios. Escorra e reserve. No liquidificador, bata o grão-de-bico e a lentilha cozidos com os ovos, o azeite, o leite, o sal e a cúrcuma até obter uma mistura cremosa e homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente com uma colher ou espátula. Reserve.

Recheio

Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a escarola e cozinhe por 2 a 3 minutos, até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e, fora do fogo, misture a ricota até formar um recheio úmido e cremoso.

Montagem

Unte uma forma redonda média com óleo. Despeje metade da massa e espalhe o recheio por cima, cobrindo em seguida com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até dourar e firmar. Retire do forno e espere amornar antes de servir.

Torta de chocolate

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de chocolate em pó

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento em pó

200 g de chocolate meio-amargo picado

meio-amargo picado Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

150 g de chocolate meio-amargo derretido

1/2 xícara de chá de creme de leite

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo e o açúcar. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Adicione o chocolate em pó e bata até incorporar. Depois, em uma tigela, despeje a mistura líquida e acrescente a farinha de trigo peneirada e o fermento em pó. Misture com uma colher ou fouet até formar uma massa lisa e uniforme. Acrescente o chocolate meio-amargo picado e misture levemente para distribuir os pedaços pela massa.

Cobertura

Em um recipiente, misture o chocolate meio-amargo derretido com o creme de leite até obter um creme liso e brilhante. Leve à geladeira por algumas horas para firmar.

Montagem

Unte uma forma média com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje toda a massa na forma e nivele com uma espátula. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Retire do forno e deixe a torta esfriar completamente antes de aplicar a cobertura. Espalhe a cobertura sobre a torta de forma uniforme, cobrindo toda a superfície. Sirva em seguida.

Torta de tomate e azeitona

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de iogurte natural

natural 1/2 xícara de chá de azeite de oliva

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Tomate-cereja cortado ao meio para decorar

Recheio

2 tomates maduros cortados em cubos

1/2 xícara de chá de azeitona preta fatiada

1/2 cebola-roxa picada

2 colheres de sopa de manjericão picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o iogurte e o azeite. Acrescente as farinhas, o sal e o fermento e bata até ficar uniforme. Reserve.

Recheio

Em uma tigela, misture os tomates, a azeitona, a cebola-roxa e o manjericão. Tempere com sal, azeite e orégano.

Montagem

Unte uma forma com óleo, despeje metade da massa, adicione o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos. Depois, retire do forno e decore com tomate-cereja. Sirva em seguida.