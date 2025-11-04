5 destinos brasileiros perfeitos para ver o pôr do sol a dois / Crédito: Edicase Entretenimento

Assistir ao pôr do sol é um dos rituais mais simples — e, ao mesmo tempo, mais marcantes — de qualquer viagem. Quando esse momento é vivido a dois, em um cenário natural e acolhedor, pode até se tornar o início de uma nova história de amor. Uma pesquisa da Booking.com mostrou que 42% dos brasileiros escolheriam uma praia para ver o pôr do sol “abraçadinho” como o destino ideal para começar um romance em uma viagem. Entre pessoas de 45 a 54 anos, esse percentual sobe para 48%, revelando que o entardecer é um momento especialmente valorizado por quem busca conexão e bem-estar.

Segundo Nelson Benavides, gerente regional da Booking.com no Brasil, a preferência por esse tipo de experiência revela aspectos importantes do comportamento atual do viajante brasileiro. “Há uma valorização crescente de momentos de conexão emocional nas viagens, especialmente em cenários naturais e simbólicos, como o pôr do sol. Esse tipo de escolha mostra uma busca por conforto, bem-estar e vínculos afetivos, o que vem se tornando cada vez mais relevante na decisão de destinos e hospedagens”, explica. Além disso, ainda conforme a pesquisa, 46% dos viajantes brasileiros afirmam preferir hospedagens com estilo de comédia romântica — ou seja, lugares aconchegantes, quartos com vista bonita e café da manhã incluso. A preferência é ainda mais forte entre as mulheres (52%) e entre pessoas de 45 a 54 anos (50%), reafirmando a conexão entre romance e escolha da acomodação. Pensando nessa preferência, Nelson Benavides destaca 5 destinos no Brasil onde o pôr do sol vira parte da memória afetiva da viagem. Confira! 1. Arraial do Cabo (Rio de Janeiro) As praias de Arraial do Cabo têm fama de Caribe brasileiro, mas o que muita gente não espera é a beleza do pôr do sol nos mirantes da região. O do Pontal do Atalaia é o mais famoso: lá do alto, é possível ver o sol se pondo sobre o mar em um cenário que mistura azul e dourado.

Para quem quer apreciar esse visual de perto e sem abrir mão do conforto, o Arraial Concept Hotel é uma boa escolha. Ele fica a apenas 150 metros da praia, tem vista panorâmica, piscina ao ar livre e acomodações ideais para casais. 2. Jericoacoara (Ceará) Jericoacoara é um daqueles destinos que parecem feitos sob medida para momentos a dois. O grande clássico do entardecer é na Duna do Pôr do Sol, onde moradores e turistas se reúnem no fim do dia para assistir ao espetáculo da natureza. Além da paisagem, o clima da vila é acolhedor, com ruas de areia, bares com luz baixa e um ritmo que convida a relaxar. Quem se hospeda na Casa Elea encontra um ambiente tranquilo e romântico, com quartos charmosos, piscina rodeada por verde e localização próxima à praia e ao centro da vila.

3. Ponta do Corumbau (Bahia) Corumbau ainda é um destino que passa despercebido por muita gente, mas que surpreende quem decide conhecer. Com praias praticamente desertas, coqueirais e mar calmo, o vilarejo oferece poentes silenciosos e intensos, perfeitos para casais que buscam um refúgio mais exclusivo. A Pousada Corumbau é uma hospedagem que combina sofisticação e simplicidade. Os chalés ficam integrados à paisagem e o restaurante serve pratos com ingredientes locais, criando uma experiência que valoriza o entorno. 4. João Pessoa (Paraíba) No bairro do Jacaré, em João Pessoa, o pôr do sol é acompanhado de música. Todos os dias, às margens do Rio Paraíba, um saxofonista executa uma famosa obra musical enquanto o sol se despede do dia. A cena atrai casais e cria uma atmosfera romântica e poética. Para aproveitar a cidade com conforto, o Icon Hotel by Welkom oferece quartos à beira-mar, piscina ao ar livre, restaurante e bar.