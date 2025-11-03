4 orações ao anjo Aladiah para atrair saúde, proteção e prosperidade / Crédito: Edicase Entretenimento

Se você busca fortalecer sua conexão espiritual e atrair boas energias para sua vida, as orações do anjo Aladiah, décimo anjo Cabalístico, podem ser uma poderosa aliada. Conhecido por trazer saúde, proteção e prosperidade, ele é invocado por aqueles que desejam equilibrar corpo, mente e espírito, além de receber orientação e bênçãos para o dia a dia. A seguir, descubra 4 orações dedicadas a esse anjo que podem transformar sua rotina e atrair vibrações positivas.

1. Oração ao anjo Aladiah Aladiah, ajude-me a compartilhar com meus irmãos os benefícios que recebi de Deus. Que pelas minhas mãos eles possam receber sua força curadora. Que eu seja justo e discreto ao utilizar os bens de que disponho. Faça de mim um bom advogado na defesa dos ignorantes. Aladiah, que eu execute suas obras com amor. 2. Oração por cura emocional Aladiah, peço-vos que ative minha capacidade de concentração, fortaleça minha memória e cure-me de todo o mal que perturba meu estado emocional. Proteja-me contra pessoas maldosas para que nunca cruzemos os mesmos caminhos. Amém! 3. Oração por orientação espiritual Aladiah, ajuda-me a usar bem a saúde que Deus me concedeu. Auxilia-me a aprender a ser humilde de verdade e liberta-me do orgulho que pode me cegar. Opera em mim o milagre do amor, para que eu possa amar e ser amado de maneira verdadeira e sincera. Inspira-me, meu anjo e amigo, para seguir sempre no caminho do bem. 4. Salmo 32 para conexão com o anjo Aladiah Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto.

Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim; o meu humor se tornou em sequidão de estio. (Selá.)

Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e tu perdoaste a maldade do meu pecado. (Selá.) Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar; até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo; tu me preservas da angústia; tu me cinges de alegres cantos de livramento. (Selá.)

Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não têm entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas àquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará.