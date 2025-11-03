Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

3 vitaminas caseiras para tomar antes do treino de musculação

Veja como preparar receitas de bebidas que ajudam a manter a energia durante a atividade física
As vitaminas caseiras são excelentes opções para consumir antes do treino de musculação, pois fornecem energia de forma equilibrada e natural. Combinando frutas, leites, sementes e fontes de proteína, elas ajudam a preparar o corpo para o esforço físico, mantendo os níveis de glicose estáveis e evitando a fadiga precoce. Além disso, seus nutrientes favorecem a concentração, o desempenho e a recuperação muscular.

A seguir, confira 3 receitas de vitaminas caseiras para tomar antes do treino de musculação!

Vitamina de banana com cacau e amêndoas

Ingredientes

  • 1 banana madura
  • 1 colher de sopa de cacau em pó
  • 1 colher de sopa de amêndoas
  • 30 g de whey protein sabor chocolate
  • 200 ml de leite vegetal gelado

Modo de preparo

Coloque no liquidificador a banana, o cacau, as amêndoas, o whey protein e o leite. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de morango com beterraba e leite de amêndoas

Ingredientes

  • 6 morangos congelados
  • 1/2 beterraba descascada e cortada em pedaços
  • 1 xícara de chá de leite de amêndoas gelado
  • 1 colher de sopa de aveia em flocos finos
  • 1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Coloque no liquidificador os morangos, a beterraba, o leite de amêndoas, a aveia e o mel. Bata bem até formar uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de frutas vermelhas com iogurte grego

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas
  • 170 g de iogurte grego natural
  • 1 colher de sopa de chia
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1/2 xícara de chá de leite gelado

Modo de preparo

Coloque as frutas vermelhas, o iogurte grego, o leite e o mel no liquidificador. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Acrescente a chia e bata rapidamente, apenas para misturar. Sirva em seguida.

