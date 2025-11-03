3 vitaminas caseiras para tomar antes do treino de musculação / Crédito: EdiCase Culinaria

As vitaminas caseiras são excelentes opções para consumir antes do treino de musculação, pois fornecem energia de forma equilibrada e natural. Combinando frutas, leites, sementes e fontes de proteína, elas ajudam a preparar o corpo para o esforço físico, mantendo os níveis de glicose estáveis e evitando a fadiga precoce. Além disso, seus nutrientes favorecem a concentração, o desempenho e a recuperação muscular. A seguir, confira 3 receitas de vitaminas caseiras para tomar antes do treino de musculação!