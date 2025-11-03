3 vitaminas caseiras para tomar antes do treino de musculação

3 vitaminas caseiras para tomar antes do treino de musculaçãoVeja como preparar receitas de bebidas que ajudam a manter a energia durante a atividade física
As vitaminas caseiras são excelentes opções para consumir antes do treino de musculação, pois fornecem energia de forma equilibrada e natural. Combinando frutas, leites, sementes e fontes de proteína, elas ajudam a preparar o corpo para o esforço físico, mantendo os níveis de glicose estáveis e evitando a fadiga precoce. Além disso, seus nutrientes favorecem a concentração, o desempenho e a recuperação muscular.
A seguir, confira 3 receitas de vitaminas caseiras para tomar antes do treino de musculação!
Vitamina de banana com cacau e amêndoas
Ingredientes
- 1 banana madura
- 1 colher de sopa de cacau em pó
- 1 colher de sopa de amêndoas
- 30 g de whey protein sabor chocolate
- 200 ml de leite vegetal gelado
Modo de preparo
Coloque no liquidificador a banana, o cacau, as amêndoas, o whey protein e o leite. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de morango com beterraba e leite de amêndoas
Ingredientes
- 6 morangos congelados
- 1/2 beterraba descascada e cortada em pedaços
- 1 xícara de chá de leite de amêndoas gelado
- 1 colher de sopa de aveia em flocos finos
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Coloque no liquidificador os morangos, a beterraba, o leite de amêndoas, a aveia e o mel. Bata bem até formar uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
Vitamina de frutas vermelhas com iogurte grego
Ingredientes
- 1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas
- 170 g de iogurte grego natural
- 1 colher de sopa de chia
- 1 colher de sopa de mel
- 1/2 xícara de chá de leite gelado
Modo de preparo
Coloque as frutas vermelhas, o iogurte grego, o leite e o mel no liquidificador. Bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Acrescente a chia e bata rapidamente, apenas para misturar. Sirva em seguida.