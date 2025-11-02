Tarot semanal: previsão para os signos de 03 a 09 de novembro de 2025 / Crédito: EdiCase Astrologia

A semana trará uma energia vibrante e repleta de movimento. A influência astrológica mostra que será um período de conquistas, recomeços e expansão pessoal para todos os signos. As cartas do tarot indicam que a sorte estará mais presente, especialmente para quem confiar em si e seguir a intuição. A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – O Sol A sorte estará ao seu lado! A carta “O Sol” chega iluminando tudo, trazendo vitórias e boas pessoas no caminho. Nesta semana, você poderá brilhar sem medo e aproveitar cada chance de mostrar quem é. Touro – Nove de Copas Será uma semana de pura satisfação. A carta “Nove de Copas” representa o “tudo deu certo” do tarot. Sabe aquele sentimento de estar exatamente onde deveria?! Será isso. Tente curtir o momento e comemorar. Gêmeos – Oito de Ouros A sorte virá com o foco. A carta “Oito de Ouros” mostra que, quanto mais você se dedicar, mais o universo o aplaudirá. Tente colocar energia no que ama e os resultados aparecerão rapidamente. Câncer – A Estrela Procure sonhar alto e confiar. A carta “A Estrela” indica leveza, proteção e aquele empurrãozinho mágico para tudo fluir. Tente acreditar no seu brilho e seguir o que faz seu coração vibrar.

Leão – Três de Paus Será hora de expandir! A carta “Três de Paus” indica sinal verde para explorar novos caminhos e acreditar nos seus planos. Abrir-se para o novo será o segredo da sua sorte nesta semana. Virgem – Rainha de Ouros Você merece o conforto que está chegando. A carta “Rainha de Ouros” fala de prosperidade, reconhecimento e segurança. Nesta semana, tente cuidar das suas conquistas com carinho e se permitir relaxar. Libra – O Mago Magia pura! A carta “O Mago” mostra que tudo estará em suas mãos. Nesta semana, busque usar a sua criatividade, seu charme e suas ideias — o universo estará pronto para ouvi-lo(a) e ajudá-lo(a) a realizar.

Escorpião – Dez de Ouros Sorte grande chegando! A carta “Dez de Ouros” mostra que estabilidade e sucesso virão para ficar. Será uma semana para colher o que você plantou e sentir orgulho do que construiu. Sagitário – O Louco Novidades boas virão por aí! A carta “O Louco” indica aventuras, risadas e aquele vento de liberdade que você ama. Nesta semana, tente seguir a intuição e se jogar — a sorte adora quem ousa. Capricórnio – Ás de Paus Energia nova e poderosa chegará. A carta “Ás de Paus” anuncia recomeços cheios de inspiração. Sabe aquela faísca que reacende a vontade de viver? Será isso que o(a) moverá agora.

Aquário – O Mundo Você fechará ciclos com chave de ouro. A carta “O Mundo” mostra conquistas, reconhecimento e viagens (até as da alma). Tudo o que você sonhou estará prestes a se concretizar. Peixes – Seis de Copas Haverá nostalgia boa e encontros do destino. A carta “Seis de Copas” revela que lembranças aquecerão o coração e pessoas especiais reaparecerão. Tente sentir, viver e deixar o amor guiar a semana. Victor Valentim