Aprenda a fazer banho de açúcar para atrair sorte e harmonia

A prática carrega uma simbologia singular, especialmente quando realizada no dia 1º de novembro
Autor Redação EdiCase
Entre os muitos rituais de renovação que marcam o início de um mês, o banho de açúcar carrega uma simbologia singular, especialmente quando realizado no dia 1º de novembro. Neste dia, um novo portal se abre, o corpo e o espírito se preparam para atrair doçura, sorte e harmonia nos caminhos que surgem.

Na cultura cigana, o açúcar é considerado um dos elementos mais poderosos para magnetizar boas energias. Ele está presente em oferendas, simpatias e banhos de encantamento justamente por representar o prazer, o amor e a abundância que a vida pode oferecer.

Segundo tradições antigas, tudo aquilo que é adoçado tende a florescer com mais leveza: relacionamentos se tornam mais afetivos, a comunicação se torna mais fluida e as oportunidades chegam com menos resistência.

Banho de açúcar

A taróloga Isabel Fogaça, da Yaba Ritualística, ensina que o banho deve ser preparado com intenção. Para começar, ferva um litro de água, adicione três colheres de sopa de açúcar e, se desejar, pétalas de flores brancas: símbolo da pureza e da paz interior.

Após o banho de higiene, despeje lentamente a mistura do pescoço para baixo, visualizando todas as mágoas e amarguras sendo lavadas. É importante mentalizar: “Que tudo em mim seja doce, justo e próspero”. O ritual deve ser feito em silêncio, preferencialmente à noite, quando a energia está mais receptiva.

Por que tomar banho de açúcar em 1º de novembro?

O primeiro dia de novembro é considerado, nas tradições espirituais, um portal de reconciliação com a vida. É o momento de agradecer o que ficou para trás e abrir o coração para o que está por vir. Tomar um banho de açúcar nesta data é um gesto simbólico de escolher caminhar com mais ternura, esperança e fé no que está sendo construído. Como ensinam os antigos ciganos: “Quem adocica o próprio destino, jamais se amarga com o futuro”.

Por Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.

