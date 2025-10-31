8 receitas com abóbora para o Halloween / Crédito: EdiCase Culinaria

Em 31 de outubro é comemorado o Halloween, uma das datas mais populares e divertidas do calendário. Neste dia, a abóbora ganha destaque especial, tanto na decoração quanto na culinária. Saborosa e nutritiva, ela pode ser usada em diferentes preparos, desde pratos doces até opções salgadas. Além disso, combina facilmente com diversos ingredientes, permitindo receitas criativas e cheias de sabor para celebrar a data. A seguir, confira 8 receitas com abóbora para o Halloween!

Abóbora recheada com carne moída Ingredientes 2 abóboras-cabotiás

1/2 xícara de chá de azeite

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

500 g de carne moída

200 g de cogumelo paris fatiado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

100 g de queijo muçarela ralado

Água para cozinhar Modo de preparo Corte a tampa das abóboras-cabotiás, coloque em uma panela, cubra com água, adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Após, retire do fogo, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e a cebola e refogue. Em seguida, junte a carne moída e o cogumelo e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Com a ajuda de uma colher, remova as sementes das abóboras-cabotiás, coloque o recheio e cubra com o queijo muçarela. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Sirva em seguida. Pavê de doce de abóbora Ingredientes Doce de abóbora 1 kg de abóbora sem casca e cortada em pedaços

e cortada em pedaços 2 xícaras de chá de açúcar

1 canela em pau

3 cravos-da-índia

Coco ralado fresco a gosto Creme de coco e montagem

48 g de gelatina em pó sem sabor

400 ml leite de coco

200 g de coco ralado

200 g de creme de leite

200 g de biscoito de maisena

Coco ralado para polvilhar Modo de preparo Doce de abóbora Em uma panela, coloque a abóbora, o açúcar, a canela e os cravos-da-índia e leve ao fogo médio. Cozinhe, mexendo sempre, até desmanchar a abóbora. Após, retire a canela e os cravos-da-índia, adicione o coco ralado e mexa bem. Cozinhe por mais 5 minutos, desligue o fogo e reserve. Creme de coco

Em uma panela, coloque a gelatina em pó e metade do leite de coco. Leve ao fogo médio até dissolver completamente, sem deixar ferver. Transfira a mistura para um liquidificador, adicione o coco ralado e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje o creme em um recipiente e leve à geladeira por 1 hora. Reserve. Montagem Molhe os biscoitos no restante do leite de coco. Em um refratário, faça uma camada de biscoito e cubra com uma camada de creme de coco e doce de abóbora. Repita o processo até preencher todo o refratário, finalizando com o doce de abóbora. Polvilhe com coco ralado, leve à geladeira por 2 horas e sirva em seguida.

Almôndega de abóbora recheada Ingredientes 500 g de abóbora-cabotiá descascada e cortada em fatias

1 ramo de alecrim

2 dentes de alho

100 g de queijo parmesão ralado

ralado 100 g de farinha de rosca

1 ovo

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

100 g de queijo provolone cortado em pedaços Modo de preparo Coloque as fatias de abóbora-cabotiá em uma assadeira e regue com azeite. Adicione o alecrim e o alho e leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficar macia. Em seguida, coloque em um recipiente e amasse bem. Acrescente o queijo parmesão, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino e misture até ficar homogêneo. Leve à geladeira até a massa ficar consistente. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão, recheie com o queijo provolone, modele no formato de uma bolinha e passe na farinha de rosca. Repita o processo com toda a massa, coloque em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida. Pão de abóbora Ingredientes 1 xícara de chá de abóbora cozida e amassada

4 xícaras de chá de farinha de trigo

10 g de fermento biológico seco

1/2 xícara de chá de leite morno

1/3 de xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de manteiga derretida

1 ovo

1 colher de chá de sal

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar Modo de preparo Em uma tigela, misture o fermento biológico seco com o leite e 1 colher de chá de açúcar. Deixe descansar por 10 minutos até formar espuma. Em uma tigela grande, misture o purê de abóbora, o restante do açúcar, a manteiga derretida, o ovo e o sal. Adicione o fermento ativado e mexa bem. Aos poucos, vá adicionando a farinha de trigo, mexendo com as mãos até a massa ficar consistente e desgrudar dos dedos. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por cerca de 10 minutos, até a massa ficar lisa.