8 filmes de Halloween para toda a família / Crédito: Edicase Entretenimento

O Halloween, celebrado em 31 de outubro, é uma das datas mais aguardadas pelos amantes de medo, mistério e diversão. Além das tradicionais fantasias e dos doces distribuídos nas brincadeiras de “gostosuras ou travessuras”, a data também é marcada por decorações temáticas e filmes icônicos que exploram o clima sombrio e divertido da ocasião. Há produções para todos os gostos e idades — de histórias leves e engraçadas para toda a família até enredos de arrepiar para quem gosta de uma boa dose de sustos. A seguir, confira 8 filmes de Halloween para toda a família!

1. Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice (2024) Dirigido por Tim Burton, “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” é uma sequência de “Os Fantasmas Se Divertem”, lançado em 1988, e traz de volta nomes que estiveram presentes na obra original, além de novas estrelas, como Jenna Ortega. Na produção, o público é levado à misteriosa casa em Winter River, onde três gerações da família Deetz se reúnem após uma tragédia inesperada. Lydia Deetz (Winona Ryder), agora adulta e mãe da adolescente Astrid (Jenna Ortega), tenta lidar com o luto e as mudanças em sua vida. No entanto, tudo muda quando a jovem, curiosa e introspectiva, decide explorar o sótão da casa e encontra uma antiga maquete. Ao abri-la, ela acaba reativando — sem querer — o portal para o mundo dos mortos, libertando o fantasma Beetlejuice (Michael Keaton). Assim, mais uma vez, o caos toma conta da família Deetz, que precisa se unir para enfrentar o temido vilão. Onde assistir: Prime Video, Apple TV, YouTube e Google Play Filmes e TV. 2. Mansão Mal-Assombrada (2023) Dirigido por Justin Simien, “Mansão Mal-Assombrada” é inspirado na atração clássica do parque temático da Disney e narra a história de Gabbie (Rosario Dawson), uma mãe solteira que se muda com o filho de nove anos para uma mansão em Nova Orleans. Na residência, a família pretende começar uma nova vida, mas logo percebe que o local tem algo de errado e pode ser mal-assombrado.

Para livrar o lar dos espíritos, é procurada ajuda com o padre Kent (Owen Wilson). Porém, como a missão exige reforços, os membros da família também contam com a ajuda de uma cientista viúva, uma vidente malsucedida, uma médium e um historiador, que juntos fazem de tudo para livrar a casa dos espíritos malignos. Onde assistir: Disney+. 3. A Maldição de Bridge Hollow (2022) “A Maldição de Bridge Hollow” narra a história de uma família que tenta combater um espírito travesso que dá vida às decorações de Halloween (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Protagonizado por Marlon Wayans, “A Maldição de Bridge Hollow” faz parte dos clássicos filmes da sessão da tarde e mescla terror e comédia. Na trama, a família de Howard Gordon, um professor de ciências cético que só acredita no que pode ser comprovado cientificamente, se muda de Nova York para uma cidade pequena chamada Bridge Hollow, considerada a mais segura do país.

Ao chegar no local, a família percebe que os vizinhos adoram o Halloween e que investem em decorações glamourosas, o que não agrada a Howard. Porém, a sua filha, Sidney (Priah Fergunson), de 14 anos, acaba se envolvendo em um dos mitos de Dia das Bruxas e desperta sem querer um espírito travesso, que faz com que as decorações ganhem vida. Para evitar o caos na cidade, ela precisa se juntar ao cético pai para arrumar a bagunça do espírito arteiro. Onde assistir: Netflix. 4. Noitários de Arrepiar (2021) Um típico filme de fantasia que mescla terror com aventura, a produção roteirizada por Tobias Iaconis acompanha a história de Alex (Winslow Fegley), um garoto que adora histórias de terror. Em certo dia, ele é capturado por uma bruxa malvada (Krysten Ritter) e aprisionado em um apartamento em Nova York.

No local, o jovem conhece Yasmin (Lydia Jewett), que também está presa, e descobre que precisa contar uma história horripilante a cada noite para salvar a vida dele. Então, o garoto luta para sobreviver enquanto elabora um plano com a menina para fugir da temida vilã. Onde assistir: Netflix. 5. Manual de Caça a Monstros (2020) Um filme legal para assistir com as crianças, “Manual de Caça a Monstros” narra a história de Kelly Ferguson (Tamara Smart), uma jovem cheia de medos que está trabalhando como babá pela primeira vez, cuidando do filho da chefe de sua mãe. Tudo corre bem, até que o menino é sequestrado por uma legião de monstros. Na tentativa de salvá-lo, Kelly conhece uma organização secreta de corajosas babás que protegem as crianças dos monstros. Ao lado do grupo, ela embarca em uma jornada repleta de aventuras para recuperar o menino.