O que assistir na HBO Max em novembro: 5 filmes e séries que chegam ao catálogo

O que assistir na HBO Max em novembro: 5 filmes e séries que chegam ao catálogoConfira as principais novidades que estreiam na plataforma de streaming ao longo do mês
Novembro chega repleto de estreias imperdíveis na HBO Max, com histórias que prometem emocionar, provocar e entreter os assinantes. A plataforma apresenta produções que exploram diferentes formas de amor, poder e reconstrução. Entre os destaques, “I Love LA” mergulha na intensidade das relações e nas contradições da vida em Los Angeles. A série “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, por sua vez, resgata a trajetória marcante de uma mulher que desafiou padrões e se tornou símbolo de coragem e resistência.
A seguir, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos que chegam na HBO Max em novembro!
1. I love LA (02/11)
Criada e protagonizada por Rachel Sennott, a trama acompanha Maia, que deixa Nova York determinada a transformar sua carreira e encontra na cidade um cenário cheio de possibilidades — e desilusões. O retorno de Tallulah (Odessa A’zion), sua amiga de juventude, reabre laços que pareciam esquecidos e coloca à prova o quanto ambas mudaram com o passar dos anos.
Entre expectativas frustradas, reencontros e novas oportunidades, todos se veem obrigados a lidar com quem se tornaram e com o peso das escolhas que fizeram. Retratada com humor e sutileza, a série explora o contraste entre a imagem idealizada de Los Angeles e as incertezas de quem tenta se afirmar em meio à competitividade, às relações instáveis e ao desejo de pertencimento.
2. Harry Potter: Bruxos da Confeitaria — 2ª temporada (02/11)
O universo mágico volta a ganhar vida em uma nova disputa repleta de criatividade e encantamento. Confeiteiros de diferentes estilos se enfrentam em desafios inspirados no mundo de Harry Potter, transformando feitiços, criaturas e cenários icônicos em sobremesas espetaculares.
Sob a apresentação dos irmãos James e Oliver Phelps, conhecidos por interpretarem os gêmeos Fred e George Weasley, e com a avaliação atenta dos jurados Carla Hall e Jozef Youssef, os participantes precisam provar habilidade, imaginação e técnica para impressionar em cada rodada. As provas acontecem em espaços emblemáticos da saga, como o Grande Salão, o Beco Diagonal e a Plataforma 9¾, recriados dentro dos estúdios originais.
3. Meu Ayrton, por Adriane Galisteu (06/11)
No documentário dividido em duas partes, Adriane Galisteu conduz sua própria história ao revisitar a relação que teve com Ayrton Senna nos anos 1990. A série mistura memórias pessoais, registros históricos e depoimentos de pessoas próximas ao casal, oferecendo uma visão inédita sobre afeto, juventude e recordações que atravessam décadas. Ao retornar a locais significativos e compartilhar experiências vividas ao lado do piloto, Galisteu revela sentimentos e lembranças de maneira exclusiva, proporcionando ao público uma perspectiva única de sua trajetória ao lado de Senna.
4. Ângela Diniz: Assassinada e Condenada (13/11)
A minissérie acompanha a vida e o destino de Ângela Diniz (Marjorie Estiano), jovem socialite dos anos 1970 que buscava independência e liberdade pessoal. A produção retrata os acontecimentos que levaram ao seu assassinato pelo companheiro Doca Street (Emílio Dantas) e o julgamento que se tornou um marco na discussão sobre a violência contra a mulher e o conceito de “legítima defesa da honra”. Inspirada no podcast Praia dos Ossos da Rádio Novelo, a série combina investigação, memória e narrativa sensível para revisitar um episódio histórico e suas repercussões sociais.
5. The Seduction (14/11)
A série acompanha a marquesa de Merteuil (Anamaria Vartolomei), uma mulher brilhante e ambiciosa que, após ser traída pelo sedutor visconde de Valmont, decide reconstruir sua vida e assumir o controle do próprio destino. Movida pela dor e pela vontade de poder, ela transforma a humilhação em força para se tornar a cortesã mais influente da alta sociedade parisiense. Livremente inspirada no romance clássico “Ligações Perigosas”, a trama revela um universo de manipulações, desejo e vingança, em que o charme e a inteligência são armas tão letais quanto qualquer duelo.