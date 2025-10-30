O que assistir na HBO Max em novembro: 5 filmes e séries que chegam ao catálogo / Crédito: Edicase Entretenimento

Novembro chega repleto de estreias imperdíveis na HBO Max, com histórias que prometem emocionar, provocar e entreter os assinantes. A plataforma apresenta produções que exploram diferentes formas de amor, poder e reconstrução. Entre os destaques, “I Love LA” mergulha na intensidade das relações e nas contradições da vida em Los Angeles. A série “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, por sua vez, resgata a trajetória marcante de uma mulher que desafiou padrões e se tornou símbolo de coragem e resistência. A seguir, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos que chegam na HBO Max em novembro!

1. I love LA (02/11) Criada e protagonizada por Rachel Sennott, a trama acompanha Maia, que deixa Nova York determinada a transformar sua carreira e encontra na cidade um cenário cheio de possibilidades — e desilusões. O retorno de Tallulah (Odessa A’zion), sua amiga de juventude, reabre laços que pareciam esquecidos e coloca à prova o quanto ambas mudaram com o passar dos anos. Entre expectativas frustradas, reencontros e novas oportunidades, todos se veem obrigados a lidar com quem se tornaram e com o peso das escolhas que fizeram. Retratada com humor e sutileza, a série explora o contraste entre a imagem idealizada de Los Angeles e as incertezas de quem tenta se afirmar em meio à competitividade, às relações instáveis e ao desejo de pertencimento. 2. Harry Potter: Bruxos da Confeitaria — 2ª temporada (02/11) O universo mágico volta a ganhar vida em uma nova disputa repleta de criatividade e encantamento. Confeiteiros de diferentes estilos se enfrentam em desafios inspirados no mundo de Harry Potter, transformando feitiços, criaturas e cenários icônicos em sobremesas espetaculares. Sob a apresentação dos irmãos James e Oliver Phelps, conhecidos por interpretarem os gêmeos Fred e George Weasley, e com a avaliação atenta dos jurados Carla Hall e Jozef Youssef, os participantes precisam provar habilidade, imaginação e técnica para impressionar em cada rodada. As provas acontecem em espaços emblemáticos da saga, como o Grande Salão, o Beco Diagonal e a Plataforma 9¾, recriados dentro dos estúdios originais.