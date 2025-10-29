Saiba como o óleo essencial de alecrim pode ajudar no crescimento do cabelo

Conforme a médica tricologista Dra. Márcia Dertkigil, o óleo de alecrim pode, sim, contribuir para fios mais fortes e saudáveis, mas é importante entender seus limites. “Ele tem propriedades que estimulam a circulação sanguínea no couro cabeludo , o que pode favorecer o nascimento de novos fios. No entanto, esse efeito é apenas um dos fatores dentro de um processo muito mais complexo”, alerta.

O óleo essencial de alecrim vem ganhando destaque nas redes sociais como um “segredo natural” para o crescimento dos cabelos. No entanto, embora seus benefícios sejam reais, o uso isolado do produto não é capaz de resolver todos os tipos de queda capilar.

Queda capilar tem múltiplas causas

A Dra. Márcia Dertkigil explica que a queda capilar é um problema multifatorial e, por isso, o tratamento precisa ser individualizado. “Em muitos casos, a causa da queda está relacionada a questões hormonais, nutricionais ou até inflamatórias. Por isso, é fundamental investigar o que está por trás do problema antes de apostar apenas em soluções caseiras”, orienta.

Uso correto do óleo essencial de alecrim

Outro cuidado importante é em relação à aplicação adequada do óleo de alecrim. A especialista alerta que o uso inadequado de óleos essenciais pode causar irritações no couro cabeludo. “É importante diluir corretamente o óleo de alecrim e evitar o contato direto com o couro cabeludo puro. O ideal é sempre consultar um especialista para definir a melhor forma de uso, dentro de um tratamento completo e seguro”, reforça a Dra. Márcia Dertkigil.

Tratamento personalizado é o caminho

O sucesso do tratamento contra a queda de cabelo depende da avaliação clínica e, muitas vezes, de exames laboratoriais. “Quando entendemos a causa, conseguimos montar um plano que pode incluir desde ajustes alimentares e suplementação até terapias tópicas, medicamentosas ou procedimentos específicos”, explica a Dra. Márcia Dertkigil.

Para ela, o óleo essencial de alecrim pode ser um aliado, mas nunca o único recurso. “Ele pode complementar o tratamento, mas não substitui a avaliação médica. Cada couro cabeludo tem suas particularidades e é isso que precisa ser respeitado para alcançar resultados reais e duradouros”, conclui.