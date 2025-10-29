Receitas com proteína vegetal: 5 pratos nutritivos para o almoço / Crédito: EdiCase Culinaria

Comer bem não precisa ser complicado — e as receitas com proteína vegetal estão aí para provar isso. Além de saborosas, elas garantem energia, saciedade e nutrição para o dia a dia. São opções leves, coloridas e acessíveis, perfeitas para quem busca equilíbrio sem abrir mão do prazer à mesa. De pratos rápidos a preparos mais elaborados, há sempre uma combinação capaz de surpreender. O segredo está em escolher ingredientes que alimentam o corpo e agradam o paladar em cada garfada. A seguir, confira 5 pratos nutritivos para incluir no almoço ou jantar e descubra novas formas de tornar suas refeições mais completas e saudáveis.

1. Almôndegas de grão-de-bico com macarrão Ingredientes Almôndegas 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e amassado

cozido e amassado 1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1/2 xícara de chá de abobrinha ralada (bem escorrida)

1/2 cebola picada

1 dente de alho amassado

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

3 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída, folhas de salsinha picadas e orégano a gosto Macarrão e legumes 250 g de macarrão de trigo sarraceno

1/2 pimentão vermelho em tiras finas

1/2 xícara de chá de vagem cortada em pedaços médios

1 colher de sopa de azeite

2 l de água para cozinhar

Sal, folhas de manjericão, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto Molho de azeite picante 3 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de flocos de pimenta-vermelha

1/2 dente de alho ralado

1 pitada de sal Modo de preparo Almôndegas

Em uma tigela, misture o grão-de-bico amassado, a cenoura, a abobrinha, a cebola e o alho. Adicione a aveia, a farinha e os temperos (sal, pimenta-do-reino, folhas de salsinha e orégano). Amasse até formar uma massa firme. Modele bolinhas e coloque em uma assadeira untada. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem douradas. Retire do forno e reserve. Macarrão e legumes Em uma panela, ferva 2 litros de água com sal. Cozinhe o macarrão até ficar al dente e escorra. Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue rapidamente a vagem e o pimentão, mantendo-os levemente crocantes. Adicione o macarrão, misture e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Molho de azeite picante Misture todos os ingredientes em uma tigela até obter um molho homogêneo. Montagem

Coloque o macarrão com os legumes salteados em um prato e disponha as almôndegas por cima. Regue com o molho picante e finalize com folhas de manjericão ou e salsinha. Sirva em seguida. 2. Bowl de grão-de-bico, batata-doce, quinoa e abacate Ingredientes 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1 batata-doce cortada em cubos

cortada em cubos 1 xícara de chá de quinoa cozida

1 punhado de folhas de espinafre fresco

1 abacate maduro fatiado

1 xícara de chá de tomates-cereja cortados ao meio

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Gergelim branco e preto para finalizar Modo de preparo Espalhe o grão-de-bico cozido em uma assadeira, regue com metade do azeite, tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, mexendo na metade do tempo. Ele deve ficar levemente crocante. Depois, em outra assadeira, disponha os cubos de batata-doce, regue com o restante do azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Asse a 180 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourar.