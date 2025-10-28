9 receitas fit para fazer no liquidificador / Crédito: EdiCase Culinaria

Muitas pessoas buscam seguir uma alimentação saudável e equilibrada, visando melhorar a saúde e o bem-estar do corpo. Nesse contexto, as receitas fit têm ganhado cada vez mais destaque, especialmente quando preparadas no liquidificador, pois oferecem opções saborosas e nutritivas, que não comprometem a dieta e são fáceis de fazer. Por isso, a seguir, confira 9 receitas fit deliciosas para fazer no liquidificador!

Flan fit de morango Ingredientes 600 g de morango cortado em rodela

4 colheres de sopa de adoçante

200 g de iogurte natural desnatado

1 xícara de chá de leite desnatado

3 folhas de gelatina vermelha

5 colheres de sopa de água fria Modo de preparo Em um liquidificador, coloque os morangos, o adoçante, o iogurte natural e o leite desnatado e bata até obter um creme homogêneo. Reserve. Corte as folhas de gelatina em pedaços pequenos, coloque em uma panela e adicione a água fria. Leve ao fogo baixo até dissolver completamente, sem deixar ferver. Junte a mistura ao creme no liquidificador e bata por 1 minuto. Após, distribua o flan em formas individuais e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida. Panqueca de aveia fit Ingredientes 1 xícara de chá de aveia em flocos

em flocos 1 banana descascada e cortada em rodelas

2 ovos

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Após, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje a mistura sobre ela. Cozinhe até dourar e vire para cozinhar do outro lado. Sirva em seguida. Muffin fit de cenoura com linhaça Ingredientes 2 cenouras descascadas e picadas

descascadas e picadas 3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de linhaça

1/2 xícara de chá de açúcar de coco

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó Modo de preparo Em um liquidificador, coloque as cenouras, os ovos e o óleo de coco e bata para incorporar. Adicione a farinha de aveia, a linhaça, o açúcar de coco e o sal e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Após, distribua a massa em forminhas de silicone para muffin e leve ao forno preaquecido em temperatura baixa por 25 minutos. Sirva em seguida. Vitamina fit de abacate com banana e hortelã Ingredientes 1 banana descascada e cortada em rodelas

Polpa de 1/2 abacate

1 xícara de chá de leite de amêndoas

1 colher de sopa de mel

Folhas de hortelã a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a banana, o abacate, o leite de amêndoas, a hortelã e o mel e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Pudim fit com pasta de amendoim Ingredientes 2 ovos

8 colheres de sopa de leite em pó

100 ml de leite desnatado

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 colher de chá de essência de baunilha

Pasta de amendoim a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a pasta de amendoim, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a mistura em forminhas de silicone e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Retire do forno, espere esfriar e leve à geladeira por 15 minutos. Depois, retire da geladeira e desenforme com cuidado. Finalize com a pasta de amendoim e sirva em seguida. Pizza fit de frango Ingredientes Massa 1 xícara de chá de farinha de aveia

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite de aveia

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal a gosto Recheio

2 colheres de sopa de molho de tomate caseiro

50 g de peito de frango cozido e desfiado

1/2 tomate sem sementes e fatiado

2 xícaras de chá de queijo branco ralado

branco ralado Orégano a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa e bata até obter uma mistura homogênea. Após, despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga e espalhe uniformemente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire do forno, espalhe o molho de tomate por cima e distribua o frango desfiado e o tomate de forma uniforme. Finalize com o queijo e o orégano. Leve novamente ao forno até dourar. Sirva em seguida. Bolo de banana fit Ingredientes 3 bananas descascada e cortada em rodelas

3 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque as bananas, os ovos, o açúcar mascavo e o óleo de coco e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione a farinha de trigo integral, a canela em pó e o sal e bata para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Após, transfira a massa para uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida. Torta de frango fit Ingredientes 2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 3 ovos

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite desnatado, a farinha de trigo integral, a aveia em flocos, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma mistura homogênea.